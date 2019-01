La locandina per invitare i fedeli in chiesa | Vieni a messanon aspettare che ti

huffingtonpost

: RT @GiuseppePalma78: Sabato 19 gennaio, ore 17, sarò a Pavia per presentare l'ultimo libro mio e di @pbecchi (uscito a luglio), con prefazi… - GAIA98035223 : RT @GiuseppePalma78: Sabato 19 gennaio, ore 17, sarò a Pavia per presentare l'ultimo libro mio e di @pbecchi (uscito a luglio), con prefazi… - ykkum23_ : RT @fromis_9italia: Altra locandina per celebrare il 1° anniversario ?? #fromis_9 - NicolettaCi : Coco Chanel aveva sempre ragione ?? Sono aperte le iscrizioni al CORSO SELF MAKE-UP E IMMAGINE per il 9 e 10 FEBBRAI… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) "a messa...nonche ti portino gli altri": è il messaggio, abbinato alla foto di una bara trasportata lungo la navata da sei persone, che il parroco di San Giorgio al Tagliamento, nel veneziano, ha scelto per incentivare iad accostarsi alla messa. Una, appesa nella bacheca degli avvisi della, che ha già fatto discutere proprio per il suo forte impatto emotivo.Don Vincenzo Quaia dalle pagine della Nuova Venezia appare convinto della sua scelta: "chi la nota non la dimentica - osserva - la ritengo utile per far scattare neipiù pigri la molla per tornare in". L'idea, ammette il parroco parlando di "una provocazione", è venuta guardando "unalontana da qui. Me la sono procurata - racconta - e l'ho affissa sulla bacheca dell'ingresso".Non è la prima volta che don Quaia sala alla ribalta delle ...