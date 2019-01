optimaitalia

: Il 2019 di #Steam: tutte le novità in arrivo sullo store digitale di #Valve - OptiMagazine : Il 2019 di #Steam: tutte le novità in arrivo sullo store digitale di #Valve - PressviewLuke : Ci saranno tantissimi personaggi della serie di #DragonBall in Super Dragon Ball Heroes World Mission, gioco di com… - InstantGamingIT : Steam pubblica il riassunto del 2018 e i programmi per il 2019 -

(Di martedì 15 gennaio 2019)Il 2018 è stato un anno incredibile per tutti i videogiocatori. Un anno che ci ha regalato pietre miliari del calibro di Red Dead Redemption 2 e God of War, senza dimenticare Monster Hunter World o Resident Evil 7. Ilappena iniziato pare non voglia comunque essere da meno, pronto a far scendere in campo diverseche faranno sicuramente gola agli appassionati. Non solo per quanto riguarda i titoli in uscita, ma anche sul piano dei servizi, sempre più completi e all'avanguardia.Dopo aver fantasticato con voi sull'annata in corso di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ora è alloraa presentare il futuro del gaming su PC e in particolare su. La compagnia di Half-Life ha infatti pubblicato un lungo post sul suo blog ufficiale in cui vengono elencatele feature insul celebre, ancora sprovviste di una data precisa. In questo ...