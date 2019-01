Alessandro Di Battista | La mia candidatura alle europee? Una sciocchezza

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il viaggio in auto della disperazione. M5s - la situazione precipita : Dietro il viaggio in auto di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista c'è tutta la disperazione del Movimento 5 Stelle. La trasferta alla "Totò e Peppino" dei due grillini a Strasburgo (nota infausta: organizzata nel giorno del rientro di Cesare Battisti in Italia che mediaticamente ha divorato ogni a

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista fermati alla dogana mentre sono in auto verso Strasburgo : Chi è che viene fermato alla dogana entrando in Svizzera? Quasi nessuno ormai. I doganieri ti guardano appena e fanno gesto di passare. Ma a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non è andata così: i due grillini stavano andando in auto a Strasburgo per dare il via alla campagna del M5S alle europe

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista lanciano campagna M5s per le Europee : “O Ue cambia o crolla” : Un viaggio in auto verso Strasburgo per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista parlano in diretta Facebook per annunciare il percorso che porterà il M5s al voto di maggio. "L'Europa o si mette in testa che si cambiano i trattati o crolla, e se crolla l'Europa non è colpa del M5s", affermano.Continua a leggere

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio verso Strasburgo : "Cambiamo questa Europa" : In macchina verso Strasburgo, in vista delle elezioni europee. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista avevano annunciato su Facebook un evento a sorpresa: "Non vi rivelo altri dettagli anche per evitare l'assalto della stampa", aveva scritto il vicepremier sulla sua pagina Facebook. E la 'sorpresa' è un viaggio verso la sede del Parlamento europeo. "Attraverseremo alcuni Paesi europei per far vedere che gli italiani vivono in condizioni ...

Alessandro Di Battista boicotta Luigi Di Maio - retroscena M5s : come è scoppiata la guerra : Il sospetto è che Di Battista, oltre che contro Salvini, operi contro lo stesso Di Maio, alla ricerca di quel consenso perduto che potrà impiegare nella sua prossima battaglia politica. Una ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni' : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini . Si parla del grillino Alessandro Di Battista , nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : "La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni" : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini. Si parla del grillino Alessandro Di Battista, nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista e in missione per recuperare consensi al suo partito. Intervistato dal giornalista ultra-grillino And

Alessandro Di Battista mina vagante : così ha fregato Di Maio - cosa vuole fare ora : Luigi Di Maio è sempre più "accerchiato" all'interno del Movimento 5 Stelle. All'inizio era solo Roberto Fico, con le sue "sparate" di sinistra, a fare da contro-capo nel Movimento. Negli ultimi giorni s'è aggiunto Beppe Grillo, con alcune uscite sul suo blog che hanno messo in difficoltà il vicepre

‘Accordi&Disaccordi’ - Alessandro Di Battista su Nove : “Migranti? Lo scontro con l’Europa porterà risultati” : “Alzare il livello dello scontro in Europa, pur garantendo qualsiasi forma di salvataggio e di cure per questi disperati, è un modo per ottenere dei risultati alla lunga. Io ricordo nei cinque anni in cui ho fatto il parlamentare decine di migliaia di morti in mare, sono quelli soprattutto da contrastare, decine di migliaia di morti in mare”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi‘, il ...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Migranti? Lo scontro con l’Europa porterà risultati” : “Alzare il livello dello scontro in Europa, pur garantendo qualsiasi forma di salvataggio e di cure per questi disperati, è un modo per ottenere dei risultati alla lunga. Io ricordo nei cinque anni in cui ho fatto il parlamentare decine di migliaia di morti in mare, sono quelli soprattutto da contrastare, decine di migliaia di morti in mare”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi‘, il ...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Alle europee farò campagna elettorale. Non so se sarò il leader M5s alle politiche” : “farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove il venerdì alle 22:45. ‘Accordi&Disaccordi’ (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile ...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Alle europee farò solo campagna elettorale. Non so se sarò il leader M5s alle elezioni politiche” : “farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove il venerdì alle 22:45. ‘Accordi&Disaccordi’ (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile ...

Alessandro Di Battista : “Giusto che M5S sia leale alla Lega - c’è un contratto di governo” : Per Alessandro Di Battista la riforma della Lettima difesa contiene "robe descritte come drammatiche e delle cose giuste". Poi ha aggiunto: "Per me la cosa migliore oggi da fare è tirar fuori denari per aumentare le assunzioni nelle forze dell'ordine e pagarle anche di più. È la prima cosa che farei"Continua a leggere

Accordi&Disaccordi - esclusiva : Alessandro Di Battista ospite in diretta su Nove venerdì 11 gennaio alle 22.45 : ‘Accordi&Disaccordi’, il talk d’approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, torna venerdì 11 gennaio sul Nove di Discovery Italia, alle 22:45, subito dopo ‘Fratelli di Crozza’ con una esclusiva. I due giornalisti avranno come ospite Alessandro Di Battista. L’ex parlamentare pentastellato, chiusi i reportage dall’America centrale, è tornato in Italia per sostenere il movimento guidato da Luigi Di Maio, in ...