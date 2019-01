A Roma sono state arrestate 15 persone per traffico illecito di rifiuti

Due scosse di terremoto in Emilia Romagna - la prima più forte di Magnitudo 4.6. Epicentro a 11 km da Ravenna. Paura tra la popolazione - gente in strada. Non ci sono danni a persone o cose : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna poco dopo la mezzanotte del 15 gennaio con Epicentro ad 11 km ad est di Ravenna ad una profondità di 25 Km....

Francesco Chiofalo a Mattino 5 - Selvaggia Roma : "Sono stufa" (video) : Oggi, lunedì 14 gennaio 2019, Mattino 5 ha dedicato un lungo spazio ai vip che, in questi mesi, sono vittime dei cosiddetti 'odiatori del web' che, a più riprese, sfoderano feroci critiche, attacchi e giudizi su qualsiasi tema. La situazione diventa assai delicata quando è coinvolta la sfera privata delle celebrities o dei propri familiari. Nel corso del talk show, sono stati citati, tra gli altri, i delicati casi di Nadia Toffa, Georgette ...

Entella - Icardi : 'Sono Romanista dentro - ma se dovessi segnare esulterò' : ... centrocampista dell'Entella romano e romanista: 'Ho giocato 7 anni nella Roma, ho legato molto con Lorenzo Pellegrini, ci sentiamo al telefono a volte - ha detto a Centro Suono Sport -. L'allenatore ...

Roma : albero si abbatte in via Cola di Rienzo - non ci sono feriti : Roma – Nessun ferito nel crollo di un albero avvenuto questa mattina in piazza Cola di Rienzo, a Roma. L’albero cadendo ha sfiorato anche alcune auto in transito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, oltre alla Polizia locale di Roma Capitale per la gestione della viabilita’. L'articolo Roma: albero si abbatte in via Cola di Rienzo, non ci sono feriti proviene da RomaDailyNews.

A Roma otto agenti di polizia sono stati feriti negli scontri durante i festeggiamenti di un gruppo di tifosi della Lazio : La scorsa notte a Roma, in piazza della Libertà, ci sono stati degli scontri fra tifosi della Lazio e polizia. durante i festeggiamenti per i 119 anni della squadra, un gruppo di tifosi si è staccato dal presidio a cui

Guerriglia urbana a Roma : “i tifosi della Lazio hanno ferito una decina di agenti” - ci sono degli arresti : Roma, la tifoseria laziale avrebbe dovuto festeggiare i 119 anni della società, il tutto si è trasformato in uno scontro con la polizia sono una decina i poliziotti rimasti feriti ieri notte a Roma in scontri con la tifoseria laziale che a piazza della Libertà festeggiava i 119 anni della squadra di calcio. “Una decina di agenti sono rimasti feriti per il lancio di sassi, bombe carta e per i bastoni e spranghe utilizzate da un folto ...

Un giornalista e un fotografo dell’Espresso sono stati aggrediti durante una manifestazione neofascista a Roma : La rivista l’Espresso ha denunciato che un suo giornalista e un suo fotografo, Federico Marconi e Paolo Marchetti, sono stati aggrediti durante una manifestazione neofascista al cimitero del Verano di Roma. Marconi e Marchetti stavano seguendo una manifestazione dei movimenti

Roma - gli orizzonti sono Pellegrini : Gli è bastato un quarto d'ora a Parma per ricordare a tutti, cosa vuol dire avere Lorenzo Pellegrini in campo. Appena 15 minuti nei quali ha preparato il tiro ad Under per il 2-0 ed è tornato ad ...

Rifiuti Roma - lettera dei presidi a Raggi : “Alcune scuole sono a rischio chiusura” : C’è un problema “sanitario” che se non fosse risolto “potrebbe comportare in alcuni casi anche la chiusura delle scuole“. Così scrive Mario Rusconi, presidente della sezione Lazio dell’Associazione nazionale presidi, in una lettera riportata da Il Messaggero e indirizzata alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Al centro della questione c’è il problema dei Rifiuti nella Capitale, accentuato dal periodo ...

Le grandi gesta d’amore in film e serie tv sono il contrario del Romanticismo : Siamo portati a pensare che i grandi gesti plateali in pubblico siano la dimostrazione del vero amore, ma non è proprio così. Di esempi sono pieni i film e le serie televisive. In genere succede una cosa del genere: un uomo e una donna sono innamorati, l’uomo fa qualche stupidaggine, e per riconquistarla fa uno show davanti a tantissime persone per far vedere a tutti quando sia devoto e quanto gli dispiaccia. In genere queste scene finiscono con ...

Roma - record di visitatori al Colosseo : sono 7 - 6 milioni nel 2018 - : Lo ha annunciato il Ministero dei Beni Culturali su Facebook. La media giornaliera, ha fatto sapere il Mibac, è stata di 21mila visite: i picchi a marzo e a giugno

Stazione di Isernia - Romagnuolo : sono con Emilio Izzo bisogna ripristinare la biglietteria : ... è una grandissima offesa per Isernia e per tutto il Molise, è un fatto e un atto intollerabile e di inaudita gravità che ormai ci pone tra i territori da terzo mondo, una malattia irreversibile che ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Non sono venuto solo per vendere” : Calciomercato Roma Monchi – “I tifosi della Roma hanno tutti ragione, ma il tifoso ha sempre ragione, solo che quelli della Roma di più, perché è vero che quando uno tifa una squadra come la Roma bisogna vincere qualcosa. È normale, gli ultimi ai quali si può dare una colpa sono i tifosi della Roma […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi: “Non sono venuto solo per vendere” proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...