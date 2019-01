ilpost

: Un aereo cargo è precipitato poco lontano da Teheran, in Iran: Lunedì mattina un aereo cargo è precipitato a nord d… - notiveri : Un aereo cargo è precipitato poco lontano da Teheran, in Iran: Lunedì mattina un aereo cargo è precipitato a nord d… - ilpost : Un aereo cargo è precipitato poco lontano da Teheran, in Iran - ViboAntonio : RT @SkyTG24: #UltimOra Iran, aereo cargo 747 si schianta vicino a Teheran, 10 persone a bordo #canale50 -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Lunedì mattina una nord di, in. Per il momento le informazioni su quello che è successo sono poche e confuse. Sembra che l’fosse in fase di atterraggio e che a bordo ci fossero