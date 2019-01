Tre crisi che segnano la fine di un'epoca : È un cambiamento epocale che avviene nel dolore, in un mondo senza bussola né punti di riferimento In tutti e tre i casi, il sistema democratico sembra incapace di rispondere alla crisi. I tre paesi ...

Crisi rifiuti a Roma - differenziata ferma al 44 - 3% anche nel primo semesTre 2018 - stesso dato del 2017 : “Roma mai stata così piena di rifiuti, ogni cassonetto è una discarica e l’azione dell’amministrazione è chiaramente insufficiente” Con la fine delle feste a Roma è terminato anche il picco di produzione giornaliera dei rifiuti ma continuano a esserci discariche ovunque, intorno ad ogni cassonetto, su marciapiedi, strade, aiuole in una città in condizioni igieniche e ambientali pessime. Intanto, secondo dati pubblicati dal Comune di Roma, la ...

Gerry Scotti - taglio drastico. Mediaset sostituisce The Wall. La misura esTrema per la crisi di ascolti : Non ce l'ha fatta, Gerry Scotti . Il suo The Wall è uscito sconfitto nella durissima sfida degli ascolti con il dominatore dei preserali tv, L'Eredità su Raiuno. E così Mediaset per provare a ...

Treviso non sfata il tabù Udine - secondo ko di fila : è crisi : LA CRONACA , da Trevisobasket.it, L'inizio è segnato da un attacco Udinese in grande spolvero, Cortese , 9 punti in 5 minuti, e compagni al 5′ sono avanti 15-7. Sul contropiede del 17-7 firmato ...

Apple - le stime al ribasso per il primo trimesTre mettono in crisi le borse europee : Apple ha deciso di rivedere al ribasso le stime sui ricavi del primo trimestre, provocando una serie di cali in tutte le borse europee. Pesano sullo scenario finanziario anche il rallentamento delle vendite in Cina e la situazione di Wall Street che continua a oscillare. Effetto Apple sulle borse del Vecchio Continente Il colosso statunitense, dopo aver comunicato di aver effettuato un taglio alle stime per il primo trimestre, ha generato un ...

Nainggolan sTregato da una cassiera : è crisi con la moglie - ma lui smentisce subito : Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Radja Nainggolan non sarebbe solo in crisi con la sua attuale società. Anche il rapporto con la moglie, infatti, sarebbe ai minimi storici. La causa? Una cassiera di un noto ristorante milanese, che avrebbe letteralmente stregato il centrocampista belga. Il calciatore, però, ha smentito il tutto attraverso un video pubblicato su Instagram. La vicenda Non si può certo dire che Radja Nainggolan stia ...

Roma - Tre punti d'oro : Parma battuto 2 a 0. La crisi è alle spalle FOTO : CRONACA PARTITA TABELLINO Parma-Roma 0-2 Marcatori : 58′ Cristante, 75′ Under Parma , 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà , 81′ Di ...

Crisi di nervi natalizia a Wall STreet : ... mentre la politica accomodante delle banche centrali arrivava al naturale epilogo un po' in tutto il mondo. Non è bastata la tregua di 90 giorni firmata da Trump e da Xi a novembre, perché nel ...

Perché la crisi Carige mette alle sTrette Salvini e Di Maio : Roma. C’è una crisi bancaria in corso nella Genova a guida centrodestra, nella città di Beppe Grillo, ma il governo Lega-M5s non ne parla. Banca Carige oggi riapre gli sportelli e torna agli scambi in Borsa – con un prezzo quasi azzerato e perdite dell’80 per cento da inizio anno – dopo la pausa nat

Wall STreet a picco sui timori di una nuova crisi finanziaria : Pioggia di vendite sul listino USA, che in una giornata semifestiva e dai volumi ridotti, ha chiuso di nuovo in pesante ribasso. Panic selling friability borsa a causa dell'avvio dello shutdown e di ...

'Azienda in crisi' - Di Battista ammette e rilancia : 'Anche le alTre' : Dopo Luigi Di Maio tocca ad Alessandro Di Battista finire nella bufera per l'Azienda di famiglia. "La società è in crisi e ha debiti verso dipendenti, banche e fornitori", è infatti quanto sostiene "...

Lucca at Europa. Cittadini per andare olTre la crisi dell’Unione europea : L’Europa è un’opportunità ed esprime valori di democrazia irrinunciabili. È condividendo questo presupposto che un gruppo di Cittadini lucchesi, dai

Russia-Ucraina : Mogherini e Lavrov discutono crisi STretto di Kerch : Mosca, 06 dic 14:35 - , Agenzia Nova, - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha discusso con il ministro degli Esteri... , Rum,

Huawei - perché l’arresto di Meng Wanzhou mette in crisi la Tregua Usa-Cina : La donna, figlia del fondatore e proprietario dell’azienda cinese, è stata fermata a Vancouver, con un mandato di cattura emesso dagli Stati Uniti...