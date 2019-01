Tempesta passata? No. Solo sospesa : Infatti nei prezzi che si formano quotidianamente sui mercati non c'è la misurazione di quel che è accaduto in passato all'economia e nemmeno di quel che accade 'oggi'. C'è invece la 'percezione' che ...

Elisabetta Gregoraci è passata la paura a Bangkok per la Tempesta : Elisabetta Gregoraci era partita per le feste insieme al suo fidanzato Francesco Bettuzzi per la Thailandia ed è stata sorpresa da una violentissima ondata di maltempo, ma pasata la paura la Gregoraci è torna a sorridere. Aveva messo al corrente i follower della sua preoccupazione, ma in una notte la situazione climatica è migliorata e ora la Gregoraci è più rilassata insieme al fidanzato Francesco Bettuzzi. La grande paura e il timore di non ...