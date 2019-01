Spagna | Malaga come Vermicino | bimbo di 2 anni cade in un pozzo

Blastingnews

(Di lunedì 14 gennaio 2019) L'interasta vivendo ore di ansia e angoscia. Ieri, domenica 13 gennaio, undi soli 2e mezzo è caduto in unprofondo più di 100 metri, nei pressi di. Oltre 100 i soccorritori impegnati nelle operazioni di salvataggio. Un dramma che ricorda la tragedia del piccolo Alfredo Rampi, morto nel 1981 dopo essere caduto in unartesiano vicino Frascati (in provincia di Roma).L'incidente Il fatto è accaduto nei pressi del dolmen del Cerro de la Corona (nella Sierra di Totalan, alle porte di); il piccolo Yulen stava giocando con un amichetto nel terreno di famiglia quando è caduto in undi prospezione largo 25 centimetri e profondo 110 metri. I genitori - José Roselló e Victoria Garcia, entrambi ventenni - ed altri familiari erano a pochi metri dai bambini e, vedendolo precipitare, hanno immediatamente chiamato i soccorsi: sul posto sono ...