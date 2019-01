PS4 domina le classifiche software del 2018 nel Regno Unito

eurogamer

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ilè stato un anno molto fruttuoso per l'intera industria videoludica in Inghilterra, che ha generato introiti superiori a quelli di musica e film combinati.Come riporta Gamingbolt, ledelstilate da GfK e UKIE ci dicono che PS4 hato le venditenel, pensate che il 48% di tutti i titoli venduti in versione fisica sono per l'ammiraglia Sony. Nintendo Switch non ha ottenuto grandi numeri ma piuttosto ha registrato un tasso di crescita non indifferente (più del doppio rispetto al 2017), con il 16.8% di titoli venduti. Il secondo posto è riservato ad Xbox One con il suo 30.2%, PC e 3DS portano a casa rispettivamente 0.9% e 3%.Di seguito potete trovare la classifica completa: