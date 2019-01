Pd | è scontro sugli scrutini dem

Verso la crisi di Governo. scontro Salvini Conte anche sugli stadi : L’Italia andrà al voto quanto prima. I grillini stanno cercando l’incidente politico per rompere l’alleanza con la Lega. Così dopo

Migranti - è scontro nel governo : Di Maio sfida Salvini sugli sbarchi : «Contattiamo Malta. Diamo disponibilità ad accogliere le donne e i bambini che sono sulle navi Sea Watch3 e Sea Eye». La telefonata, tra Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, segna la nascita di un nuovo asse all’interno del governo. Costruito per essere argine a Matteo Salvini e proiettato sulla campagna per le prossime elezi...

Friuli - scontro su piste da sci : grave una bimba di 9 anni La morte di Camilla : 4 indagati Bambini sugli sci : le regole : La bimba si è scontrata con una ragazza di 19 anni mentre sciavano nel corso di un allenamento sulla pista nera di Sappada, in provincia di Udine

Tav - scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

scontro sugli inceneritori - Fontana a Di Maio : "In Lombardia stop ai rifiuti dal Sud" : Il governatore leghista entra nella polemica tra gli alleati di governo sui termovalorizzatori: "I nostri 13 impianti sicuri, chiederemo una norma per non fare più lo smaltimento di altre regioni"

scontro Lega – M5S sugli inceneritori - Salvini : “Con Di Maio troveremo un accordo” : In serata, Salvini ha ribadito la propria posizione sulla questione rifiuti e dichiarato: "Nel contratto è vero che c'è il superamento dei termovalorizzatori, ma intanto siamo nel 2018 e sono sicuro che, come abbiamo fatto in questi mesi, con Luigi Di Maio troveremo un'intesa per il bene del Paese. Sono fiducioso e ottimista", ha spiegato Salvini.Continua a leggere

scontro sugli inceneritori - Di Maio 'Non sono nel contratto'. Salvini 'I patti La realtà cambia'. E attacca Di Battista : Cronaca Costa a Salvini: "In Campania non c'è emergenza rifiuti, ma solo una sofferenza per i roghi tossici" di DARIO DEL PORTO

scontro Di Maio-Salvini sugli inceneritori - Conte : “Sarò garante del contratto di governo” : Giuseppe Conte sarà “garante” del contratto di governo. È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi a proposito dell’ultimo Scontro a distanza tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul tema rifiuti e inceneritori. Tema che, come ha subito ricordato il ministro del Lavoro e sviluppo economico pentastellato, non è Contenuto nel Contra...

Salvini-Di Maio - è scontro su tutto : alta tensione sugli inceneritori : Non si placa lo scontro sui rifiuti in Campania fra il capo leghist Matteo Salvini e il leader 5 stelle Luigi Di Maio. «A me dispiace che Salvini abbia deciso di lanciarsi in questa polemica...

scontro Salvini-Di Maio sugli inceneritori : «Servono». «Non c’entrano una ceppa» Video : Il vicepremier leghista a Napoli: «Bisogna capire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia». La replica del collega 5 Stelle: «Non sono nel contratto». E Fico: «Soluzione obsoleta, da nostalgici dei fallimenti del passato»