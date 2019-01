Milan-Piatek | segnali di apertura

Calciomercato Milan - contatti per Piatek del Genoa per l'eventuale dopo Higuain : La storia tra il Milan e Gonzalo Higuain potrebbe finire presto. La decisione dell'attaccante argentino sembra ormai presa, dopo appena sei mesi la sua avventura in rossonero pare essere arrivata ai ...

Higuain-Chelsea - il Milan tratta Piatek. Il Cagliari blocca Barella - ma è sfida Napoli-Inter : Higuain al Chelsea, ci siamo quasi. Tutti i protagonisti coinvolti nell'affare vogliono arrivare a dama, nelle prossime ore la Juventus parlerà nuovamente con il Chelsea per provare a definire la ...

Calciomercato – Il Milan fa sul serio per Piatek - primi contatti con il Genoa : le ultime : I rossoneri hanno sondato la disponibilità di Preziosi a cedere l’attaccante polacco, cautelandosi così in caso di addio di Higuain Il Milan fa sul serio per Piatek, il club rossonero infatti ha allacciato i primi contatti con il Genoa per l’attaccante polacco, dando dunque il via ad una vera e propria trattativa. Spada/LaPresse Leonardo e i suoi collaboratori stanno in questo momento valutando il tipo di offerta da presentare ...

Piatek ha fatto la sua scelta : si è promesso al Milan. Ma occhio al Real : Se dipendesse da Piatek , la scelta sarebbe fatta: andrebbe al Milan . Detto così sembra il preludio a un'operazione di imminente conclusione, ma tra questa premessa e il risultato finale vanno saliti ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie : Piatek o Morata - i rossoneri stringono per l'attaccante : Calciomercato Milan, Ultime notizie: le voci, le trattative e le indiscrezioni sul lavoro della società rossonera nel corso della sessione invernale.

Milan - possibile summit con Preziosi per Piatek : il piano : La sua gara del riscatto? Noi siamo una squadra e il calcio non è uno sport individuale. Questa deve essere la svolta di tutti. Il Pipita sta pensando al suo futuro e fa dei ragionamenti su quello ...

Calciomercato Milan - il club rossonero accelera per Piatek [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Manovre caldissime per quanto riguarda gli attaccanti, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Gonzalo Higuain. Non ci sono ormai dubbi, il Pipita si sente lontano dal progetto Milan e ha chiesto la cessione al club rossonero, inutile trattenere per Gattuso un calciatore controvoglia e soprattutto uno come Higuain. Per questo il Milan ha aperto alla cessione dell’argentino al Chelsea ma bisogna ...

Rebus Higuain : il Milan prova l'assalto a Piatek : Un'idea difficilissima, ma La Gazzetta dello Sport parla di un interesse concreto e di un assalto pronto, Fair play finanziario permettendo. E c'è anche chi parla di un incontro a Genova tra Leo e il ...

Calciomercato Milan - può arrivare subito Piatek! [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Manovre importanti in casa Milan ed in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Tutto è legato all’addio di Gonzalo Higuain, ormai certo considerando anche le parole di ieri di Gennaro Gattuso. Il futuro del Pipita è al Chelsea, serve anche l’ok della Juventus per portate a termine l’operazione. I bianconeri hanno chiuso le porte al prestito secco, si sta lavorando ad un prestito ...

Milan - Piatek e Morata sempre nel mirino. Ma c'è il freno Uefa : Tra il dire e il fare c'è di mezzo la Uefa, e il grido di allarme lanciato ieri da Leonardo fotografa al meglio la situazione: "Il tempo passa e nel frattempo si perdono le occasioni, si possono ...

Milan-Piatek : ora spunta anche il Real Madrid - cifra shock : MILAN PIATEK- Secondo quanto riportato da “Sportnews.eu“, il Real Madrid starebbe valutando la possibilità di strappare Piatek al Genoa sbaragliando la concorrenza italiana ed estera intorno al promettentissimo attaccante polacco. Le ultime indiscrezioni parlano di una cifra shock da circa 70 milioni di euro. Il Milan osserva interessato. La sensazione è che il club rossonero […] L'articolo Milan-Piatek: ora spunta anche il ...

Milan - la verità sull'operazione Piatek : Secondo Sky Sport , per Krzysztof Piatek il Milan non ha fatto offerte al Genoa ma si è solo informato. Un'operazione ancora non imbastita ma una semplice richiesta di informazioni.

Milan - chieste informazioni per Piatek : Come riportato da Sky Sport , il Milan si è solo informato per Piatek . Nessuna accelerazione, la società rossonera ha solo sondato il terreno come hanno fatto tutte le big italiane.

Calciomercato Milan - Piatek l’alternativa a Higuain : Calciomercato Milan, IDEA Piatek PER GIUGNO- Il ds del Genoa Perinetti ha affermato che in questa sessione di mercato nessun big lascerà la Liguria, facendo però intendere che a giugno ci saranno delle importanti operazioni in uscita. I big di Prandelli, per ora, rimangono dove sono, ma tra sei mesi sono pronti a cambiare casacca. […] L'articolo Calciomercato Milan, Piatek l’alternativa a Higuain proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...