Meghan Markle potrebbe partorire a fine aprile | il royal baby sarà Ariete o Toro

Meghan Markle svela il mese di nascita del royal baby : l'arrivo tra fine aprile e maggio - Sky TG24 - : Lo avrebbe rivelato la stessa duchessa del Sussex parlando con alcune persone durante un'uscita pubblica a Liverpool. La coppia non conosce ancora il sesso del nascituro

Meghan Markle isolata da Kate Middleton e abbandonata dalla guardia del corpo : Tra Meghan Markle e Kate Middleton la tensione pare sia arrivata alle stelle. I Duchi del Sussex infatti non hanno partecipato al pranzo organizzato domenica 13 gennaio ad Anmer Hall per festeggiare il 37° compleanno di Lady Middleton. Nonostante la casa di campagna nel Norfolk di William e Kate sia ampia e dotata di 10 camere da letto dove poter soggiornare comodamente senza essere disturbati, Harry e Meghan non si sono fatti vedere. A dir la ...

«Meghan Markle partorirà ad aprile» - la duchessa di Sussex si lascia sfuggire un dettaglio... : Meghan Markle partorirà ad aprile. A svelare il periodo del parto è stata la stessa duchessa di Sussex che se lo è lasciato sfuggire durante una visita Birkenhead avvenuta...

Meghan Markle : «Il royal baby nascerà tra fine aprile e inizio maggio» : In rosso l'avevamo vista solo una volta, ...

Il nipote di Meghan Markle è uno dei protagonisti di The Royal World : quello che devi sapere su Tyler Dooley : Tyler Dooley ha lasciato la sua fattoria in Oregon proprio per partecipare a The Royal World - lo show che ti porta dentro alle vite esclusive di giovani reali provenienti da tutto il mondo e che va ...

Meghan Markle a Birkenhead : look regale e mani sul pancione : Meghan Markle e Harry si sono recati a Birkenhead, per la loro prima visita ufficiale del 2019. Da sola si è già mostrata in pubblico. La Duchessa del Sussex sfoggia un look regale. È davvero splendida e come al solito non bada a spese. Indossa un cappotto rosso, del brand canadese Sentaler, da 1.216 euro circa, di cui ha sfoggiato la versione marrone a Sandringham. Lei osa abbinarlo a un abito viola, firmato Babaton by Aritizia, che costa ...

Meghan Markle - parla il maggiordomo di Lady Diana : “Si comporta come lei. Rischia grosso” : Meghan Markle ha portato ingenti novità all’interno della Royal Family, tuttavia, non tutte sono state apprezzate. A partire dal suo matrimonio con il Principe Harry, Meghan ha portato un’aria di modernità a palazzo: oltre a non aver sangue blu, Meghan era un’attrice e di un etnia diversa da quella dei Windsor. La duchessa del Sussex, infatti, ha origini afroamericane e questo particolare non è stato poco rilevante. Tutte cose che, secondo il ...

Meghan Markle - si dimette la sua bodyguard personale. E Kate non la invita al compleanno : I tabloid brittanici vanno avanti a colpi di notizie su Meghan Markle. Se “ci ricamino” sopra è impossibile saperlo. Quello che è certo è che all’ex attrice succedono cose di ogni tipo: l’ultima riguarda l’ormai ex bodyguard che ha lasciato il suo incarico perché giudica troppo complesso proteggere la duchessa del Sussex, “fissata” com’è con i bagni di folla che la fanno sembrare vicina al popolo. ...

"Meghan Markle farà la stessa fine di Diana". La frase dal biografo di Corte : La nuova vita di Meghan Markle non è tutta rosa e fiori. La duchessa di Sussex continua a trovare difficoltà tra le mura di Bukingham Palace. Ben voluta dalla Regina e amata da Harry, sono agli onor ...

Meghan Markle - arrestato il fratello Thomas Jr : la regina Elisabetta è “sconvolta” : Non c’è pace per Meghan Markle. Il fratellastro Thomas Jr infatti, è stato arrestato negli Stati Uniti, dove vive. Fonti di Buckingham Palace hanno riferito ai tabloid britannici che la regina Elisabetta non ha preso affatto bene la notizia: Sua Maestà sarebbe infatti “sconvolta e infastidita” dalla cosa. E come darle torto. Secondo quanto dichiarato dalla polizia dell’Oregon infatti, Thomas Jr guidava ubriaco quando è stato ...

Meghan Markle - il biografo di Diana : "Finirà come Lady D - si comporta come lei" : Non finisce mai di far parlare di sè Meghan Markle. Sulla moglie del principe Harry, già travolta dalle critiche per le sue mise in barba al protocollo reale e ai dissapori con i membri dell'entourage di Buckingham Palace, circolano dei rumors a dir poco inquietanti.Ha dichiarato il biografo della principessa Diana, Paul Burrell: Buckingham Palace è un campo minato per chiunque vi entri per la prima volta. Tutti mettono trappole, non ...

Meghan Markle senza pace : arrestato il fratello - la Regina Elisabetta è sotto choc : Meghan Markle è sempre nell'occhio del ciclone. Adesso a causa del fratellastro, che si è fatto arrestare. Thomas Jr è il fratello maggiore di Meghan, nato da una precedente relazione di suo padre ...