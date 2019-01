Le attrici protagoniste al cinema a gennaio

gqitalia

: Mia Martini 'Io sono Mia' film regia Riccardo Donna, Serena Rossi, Dajana Roncione attrici protagoniste Loredana Be… - nickzonnaphoto : Mia Martini 'Io sono Mia' film regia Riccardo Donna, Serena Rossi, Dajana Roncione attrici protagoniste Loredana Be… - kindermaxxi : @gual89 @perochan @ilfusebs Continuo a non capire la logica con cui Lady Gaga viene considerata un'attrice degna di… - shockthegalgo : @unavitadacimena A parte che ci sono moltissimi video porno (con protagoniste attrici su cui si segano tutti) in cu… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Il 2019 è letteralmente iniziato in bellezza, almeno al. Il mese di, infatti, è tutto un susseguirsi di film dove a fare la differenza sono i personaggi femminili, il più delle volte messi al centro della narrazione. A interpretarli delleaccomunate non solo da talento e fascino, ma anche dalla voglia di affrontare nuove sfide.Nicole Kidman in Aquaman di James Wan (uscita 1) È la Atlanna, Regina di Atlantide. Scappata da un matrimonio combinato, viene salvata da un terrestre di nome Thomas e se ne innamora. I due hanno un figlio, Arthur, destinato a diventare Aquaman. Donna coraggiosa e combattiva, decide di tornare ad Atlantide per salvare i due amori della sua vita.Amber Heard in Aquaman di James Wan (uscita 1) È Mera, figlia di re Nereus. Bella e guerriera, possiede poteri idrocinetici e telepatici che le ...