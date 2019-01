I 5 giochi più attesi in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 nel 2019

L’interattività non è più solo dominio dei videogiochi : Ci risiamo! A quasi due mesi dalla presa di posizione dell’ex ministro Calenda contro i videogiochi che, a suo parere, nuocerebbero alla personalità del bambino sollevando di conseguenza la dura reazione dell’AESVI, ora il casus belli è la messa in onda da parte di Netflix dell’episodio interattivo di Black Mirror dal nome Bandersnatch che prevede ben cinque diverse possibilità di esito finale e un ...

Quando il clone guadagna più dei giochi a cui si ispira : Knives Out meglio di PUBG e Fortnite : Solo la scorsa settimana vi abbiamo parlato dei numeri da paura che Fortnite sta macinando all'interno del mercato mobile e in particolare su iOS. Nonostante questi numeri il titolo Epic Games non è il battle royale che ha guadagnato di più su mobile nel corso del 2018 e nel caso in cui stiate pensando a PUBG bel tentativo, ma non è la risposta esatta.Come segnalato da DotEsports, il battle royale che sta generando le entrate più elevate nel ...

Il dossier dei giochi diventa più forte - a Losanna con la firma del governo : La corsa alle Olimpiadi 2026: oggi Milano-Cortina e Stoccolma depositano il piano al Cio. L'Italia fa un passo avanti

Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 27 gratis) sul Play Store. C'è modo migliore per affrontare una fredda giornata? L'articolo Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata proviene da TuttoAndroid.

Nella calza della Befana sempre meno dolci : più giochi e moda : È quanto emerge dall'indagine sui consumi e le abitudini degli italiani per le feste 2018-2019 condotta da Confesercenti con SWG su un panel di 3000 consumatori

Epifania : meno dolci - più giochi in calza : 12.57 Risveglio gradito stamane per milioni di bambini (e adulti): la calza della Befana,quest'anno,è più ricca del solito,con meno dolci ma più giocattoli. E, complice la coincidenza con il primo weekend di saldi,più prodotti e accessori d'abbigliamento, dalle sciarpe ai cappelli, dalle calze alla maglieria. A festeggiare la Befana con un regalo a figli o nipoti è il 75% degli italiani. Il budget medio a persona è di 71 euro, il più alto ...

Sony pubblica un nuovo video dedicato ai giochi più attesi per PS4 : Sony ha pubblicato un nuovo video che mette in risalto alcune delle più grandi uscite future per PlayStation 4. Il filmato è stato condiviso dopo quello di ieri, dove si celebrava il grande 2018 di PS4. Come segnala videogamer, la maggior parte dei giochi è di terze parti, come ci si aspetterebbe, dato che Sony ha lanciato la maggior parte delle sue esclusive l'anno scorso. Possiamo vedere attesissimi giochi come Days Gone, ma anche titoli come ...

Il creative director di God of War svela quali sono i giochi PlayStation che ha amato di più e che lo hanno influenzato maggiormente : Durante un'intervista con Official PlayStation Magazine, il creative director di God of War, Cory Barlog, ha svelato il suo gioco PlayStation che ha amato di più.Ebbene, come segnala Gamepur, è Metal Gear Solid di Hideo Kojima per la prima PlayStation, anche se ha precisato che "questa è una domanda davvero difficile"."Scegliere un solo gioco è quasi impossibile per me, ma se dovessi farlo, sarebbe Metal Gear Solid".Read more…

Scopriamo quali sono i giochi più attesi per PS4 dagli sviluppatori : Come possiamo vedere su PlayStation Blog, gli sviluppatori di titoli per PS4 hanno manifestato i loro principali interessi in fatto di uscite videoludiche, dando dunque la possibilità di stilare una classifica dei titoli più attesi su PS4 dagli addetti ai lavori.Come potrete sicuramente immaginare, nella classifica troveremo nomi importanti come Death Stranding, The Last of Us - Part II e altri ancora, per cui si tratterà di un carrellata di ...

Nintendo domina su Amazon : ecco la classifica dei videogiochi più venduti sulla piattaforma nel 2018 : Nonostante il mercato digitale sia in costante crescita, le copie fisiche dei videogiochi sono ancora richiestissime e Amazon da tempo è diventato uno dei rivenditori preferiti dai giocatori. Proprio per questo può essere interessante andare a scoprire quali titoli sono stati i più venduti del 2018 sulla piattaforma, grazie a una classifica diffusa dallo stesso colosso dell'e-commerce e riportata da Siliconera. Curiosamente, la classifica è ...

I giochi più attesi del 2019 : i vincitori - articolo : Buon 2019 a tutti voi, lettori di Eurogamer! L'anno passato si è appena concluso e da bravi videogiocatori stiamo già tutti bramando per i titoli in uscita in questo 2019 (anche se sicuramente saremo in molti a stare ancora cercando di smaltire il backlog accumulato).Ma quali sono i giochi in cui più di tutti state riponendo le vostre speranze per l'anno a venire? Ve lo abbiamo chiesto negli ultimi giorni attraverso dei sondaggi divisi per ...