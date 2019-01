Danzica | il sindaco accoltellato sul palco davanti al pubblico Pawel Adamowicz è grave;

Accoltellato il sindaco di Danzica durante un concerto di beneficenza - è in gravi condizioni : È stato operato, ma è ancora in condizioni molto gravi, il sindaco di Danzica, Accoltellato nella serata di domenica durante un concerto di beneficenza. Pawel Adamowicz, secondo quanto riferisce Radio Danzica, è stato pugnalato al cuore. I medici lo hanno rianimato sul posto per lungo tempo prima di trasportarlo in ospedale.Il primo cittadino è stato assalito da un ragazzo di 27 anni e colpito più volte con un ...