Bimba di 4 anni versa succo sulla sua xbox | ragazzo della madre la uccide a schiaffi e

Usa - Bimba di 4 anni versa il succo di frutta sulla Xbox : il patrigno la picchia a morte : Un gesto folle ha sconvolto l'Illinois, nel Midwest degli Stati Uniti, al confine con il Wisconsin. Un ragazzo del posto è accusato di aver picchiato a morte la figlia della sua ragazza solo perché ...

Strattona e rapina una Bimba di 11 anni del cellulare mentre cammina per strada : Una bambina di 11 anni è stata Strattonata spinta e rapinata del telefonino a Mestre. La ragazzina camminava alle spalle della madre e stava chiacchierando al telefono con un'amichetta. Alle sue ...

Rapita in strada da 23enne - rinchiusa e molestata : momenti da incubo per Bimba di 6 anni : La piccola era appena ritornata da scuola e stava giocando in strada non lontano da casa quando è stata afferrata da dietro e trascinata via in un giardino di una casa disabitata dove è stata molestata da un 23enne che è stato poi fermato e arrestato.Continua a leggere

Tragedia nelle Marche : famiglia intossicata da monossido - muore Bimba di 11 anni : Tragedia nelle Marche nella frazione di Aspro di Sassoferrato: una bambina di 11 anni è morta a causa di intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente sprigionatosi da una stufetta. Il fratellino di 7 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Fabriano. Sul posto vigili del fuoco e il 118. L'articolo Tragedia nelle Marche: famiglia intossicata da monossido, muore bimba di 11 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimba di 6 anni disegna il Doodle per Google e vince 30mila dollari : Da ormai 10 anni Google chiede agli studenti americani di concorrere per la creazione di un Doodle, partecipando al concorso "Doodle 4 Google". Quest'anno, il tema era della gara era "Cosa mi ispira..", con l'intento di riflettere i sogni, le speranze e i talenti dei ragazzi e dei bambini di tutti gli Stati Uniti. La vincitrice della decima edizione è stata Sarah Gomez, una Bimba di 6 anni della Virginia, Stati Uniti.Migliaia i partecipanti al ...

Bimba di 10 anni si impicca. La lettera choc : “Ora sei la donna più felice del mondo” : La straziante nota è stata trovata accanto al corpo della piccola, rinvenuto nei pressi della sede di un festival popolare in Messico dove le famiglie si fanno regali: "Questo è il mio dono per te, mi dicevi sempre: 'Vorrei che non fossi mai nata'". Le autorità di Aguascalientes ora sono sulle tracce della madre.Continua a leggere

Udine - Bimba di 9 anni grave dopo incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

Bimba ha iniziato a sniffare cocaina a 9 anni : ora è in cura al Sert : Il Sert della Valdera, in Toscana, da alcuni mesi ha preso in cura una ragazzina di 13 anni che ha iniziato ad assumere cocaina all'età di 9 imitando i suoi genitori.Continua a leggere