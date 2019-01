Wanda Nara e il mercato nell' epoca dei social

Maxi Lopez su Wanda Nara : "Mi chiama quando Icardi è in ritiro" : Da quando Wanda Nara è diventata l'agente del marito, il centravanti dell'Inter Mauro Icardi, i tifosi nerazzurri non dormono da tempo sonni tranquilli: la soubrette argentina li sta facendo disperare come non mai in quanto Maurito non vorrebbe rinnovare il contratto con l'Inter, con la moglie che fa il bello e il cattivo tempo come un Mino Raiola qualunque.La Fifa intanto vorrebbe realizzare una legge per la quale l'agente di un calciatore ...

MAXI LOPEZ - 'Wanda Nara MI CHIAMA QUANDO ICARDI È IN RITIRO'/ Lei furiosa - 'nemmeno un ignorante può crederci' : MAXI LOPEZ insinua dei dubbi su Wanda NARA e Mauro ICARDI: 'Lei mi CHIAMA QUANDO il marito è in RITIRO'. L'agente del capitano dell'Inter furiosa su Twitter

«Wanda Nara mi chiama quando Icardi è in ritiro» - lo sfogo di Maxi Lopez : In un'intervista al quotidiano argentino Olè, Maxi Lopez si sfoga a proposito del complicato rapporto complicato con l'ex moglie Wanda Nara, madre dei suoi figli Valentino,...

Wanda Nara - che male c'è? : Se è vero che gli uomini preferiscono le bionde forse, da qualche parte, ci sarà un motivo. Wanda Nara è la più bionda che ci sia. Spicca di giallo in mezzo al grigio della città. Se passi da via ...

Maxi Lopez - stoccata velenosa a Wanda Nara : “mi chiama quando Icardi non c’è - fa uno strano gioco…” : Maxi Lopez attacca ancora l’ex moglie Wanda Nara: stoccata al veleno, spuntano delle chiamate mentre Icardi è ‘impegnato’ Di recente, una foto postata da Wanda Nara a Capodanno, che ritrae Maxi Lopez con la sorella Zaira Nara e Mauro Icardi, è apparsa alquanto strana al pubblico dei social. Non corre esattamente buon sangue fra il trion Maxi-Wanda-Mauro, visti i trascorsi amorosi ben noti a tutti. Intervistato da ...

La prima agente Fifa italiana : «Wanda Nara? Fa bene il suo lavoro» : La professionalità è donna La professionalità è donna. Solo che per dimostrarla bisogna sgomitare, farsi valere, dimostrare prima le tue qualità e poi essere “accettate” a corte. Specialmente se la corte è quella del calciomercato dove è richiesta una approfondita conoscenza di leggi e regolamenti. Agli uomini è concesso anche di non conoscerla; alle donne, come in tanti campi del lavoro in Italia, no. Vai avanti solo se sei brava. ...

Wanda Nara senza freni : "Il sesso? Per me è una componente essenziale" : Wanda Nara è sempre in fermento e anche questa volta è riuscita nel suo intento: creare clamore attorno al rinnovo di contratto del marito e assistito Mauro Icardi. Le parole delle bella argentina ...

Una fuoriclasse di nome Wanda Nara : Elogio della signora Wanda Nara, agente fuoriclasse del marito Mauro Icardi, 25 anni, capitano dell'Inter con la cui maglia ha giocato 204 partite segnando 120 gol. Suonano urticanti e francamente ...

Calciomercato - c'è la fila per avere Wanda Nara come manager : 'Sono molto, ma molto felice e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto insieme finora. Per questo sarà sempre Wanda a curare i miei e i nostri interessi fino a fine carriera'. come immaginabile, ...

Inter-Wanda Nara - tensione per il rinnovo di Icardi. I tifosi : "Wanda out" : Anche in questo caso l'ex prodotto della cantera del Barcellona non l'ha toccata piano: 'Com'è possibile che un giornale come la Gazzetta dello Sport scriva queste cagate?' I tifosi dell' Inter , ...

Inter - Icardi : 'Wanda Nara sarà il mio agente fino alla fine' : MILANO - Non ha dubbi Mauro Icardi , che sui social risponde alle voci schierandosi dalla parte della moglie-manager Wanda Nara . L'attaccante dell' Inter ha replicato alle indiscrezioni secondo cui ...

Icardi giura fedeltà a Wanda Nara : "Sarà lei a curare per sempre i miei interessi" : Il bomber dell'Inter smentisce la possibilità che i nerazzurri possano trattare con un intermediario il proprio rinnovo