Tempo limite Demo Resident Evil 2 | come aggirare il problema

optimaitalia

: @DuttoEmanuele @Max_Not @giuslit @d_stevanato Se il privato la detrae per qualsiasi motivo non scompare certo... ba… - nico_lone : @DuttoEmanuele @Max_Not @giuslit @d_stevanato Se il privato la detrae per qualsiasi motivo non scompare certo... ba… - IsaVolonte : RT @PoesiaeVita: Ti attendo senza limite né tempo. Tu non temere notte, nebbia o pioggia. Vieni per strade conosciute o ignote. Chiamami do… - Papryka5 : RT @PoesiaeVita: Ti attendo senza limite né tempo. Tu non temere notte, nebbia o pioggia. Vieni per strade conosciute o ignote. Chiamami do… -

(Di domenica 13 gennaio 2019)L'attesa per il remake di2 sta per giungere al termine. Lo storico horror prodotto da Capcom è infatti in procinto di sbarcare sugli scaffali dei negozi, e chiaramente tanta è la voglia da parte della community di tuffarsi (nuovamente) in uno dei titoli che maggiormente ha segnato il genere. A ventuno anni di distanza dall'originale è quindi arrivato il momento di indossare nuovamente i panni di Leon Scott Kennedy e di Claire Redfield, con le inospitali strade di Raccoon City che pulluleranno,da copione, di famelici zombie.Ovviamente un titolo tanto attesoil remake di2 non poteva non essere anticipato da una versione di prova, utile a stuzzicare adeguatamente l'appetito videoludico di fan vecchi e nuovi. Capcom ha però pensato bene di proporre per l'occasione unamolto particolare, che è stata definita da subito“one shot”, a ...