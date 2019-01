Staniamo Salvini sulla Tav

huffingtonpost

(Di domenica 13 gennaio 2019) La seconda manifestazione Si Tav in 2 mesi a Torino è un segnale chiarissimo di come intorno alla realizzazione di questa infrastruttura ci sia già ampia maggioranza, un tempo silenziosa, che ha deciso di fronte all'atteggiamento di questo Governo di alzare la voce. Tutto questo non era affatto scontato ma, soprattutto grazie alle performance del Ministro Toninelli, si è realizzato. Risulta evidente come la doppia piazza di Torino apra un serissimo problema politico, inedito e non preventivato, al cosiddetto Governo del Cambiamento. Infatti la presenza, ai massimi livelli, di esponenti della Lega alla manifestazione di ieri produce una contraddizione interna alla maggioranza gialloverde. Questa contraddizione, potenzialmente dirompente, è stata colta dache da abile giocatore ha provato a schivarla rilanciando la proposta di Sergio Chiamparino di ...