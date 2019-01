Smartphone | antivirus per mantenerlo sicuro | tra i migliori 360 Security

Blastingnews

(Di domenica 13 gennaio 2019) Nel mondo di Internet non è sempre facile mantenere la privacy e i dati personali in modo: molto spesso persino gli strumenti apparentemente innocui e reputati che sono molto affidabili possono tradire gli utenti. Ancora una volta è il momento di raccontarti una storia di un malware sbarcato sui dispositivi Android tramite Google Play Store. Diverse applicazioni caricate su Google Play con l'intenzione di distribuire il malware MobSTSPY sono state rilevate dai ricercatori di Trend Micro.E notizia di queste ore che diverse App pericolose hanno spiato oltre 100.000 dispositivi Android leggendo informazioni sensibili da SMS, elenco contatti e file scaricati sugli stessi, nonché dalle schermate audio e dati da WhatsApp per la presenza del famigerato malware MobSTSPY ed il suo nuovo metodo di attacco che porta al furto delle credenziali presenti in tutti dispositivi ...