Italia Nostra dice NO alla viabilità portuale

HuffPost è solido e in utile : la nostra risposta a ItaliaOggi : Nell'articolo di ItaliaOggi "Open, i concorrenti non brillano", si fanno alcuni riferimenti a HuffPost Italia nei quali non ci riconosciamo. HuffPost è nato senza la pretesa di "spazzare via l'informazione tradizionale", nessuna velleità di questo tipo. L'iniziativa è nata per arricchire e completare l'informazione esistente, non certo per eliminarla, in un percorso di sviluppo coerente e di successo (e non è certo ...

Intervista – Dacia Maraini : «Siamo solo noi Italiani a non amare la nostra lingua e a bistrattarla» : Se c’è un una vocabolo che può descrivere la vita della scrittrice Dacia Marini sicuramente il primo che potrebbe venire in mente è quello del coraggio, non solo per le vicende vissute di prima persona sulla propria pelle, come la drammatica esperienza nel campo di concentramento di Tokio nel ’43, ma anche per quelle scritte su carta che raccontano le gesta, vissute dai suoi personaggi femminili: donne forti, coraggiose, padrone del ...

Messi risponde all'invito di Ronaldo : 'Io in Italia? Sto bene al Barcellona. La nostra è stata una rivalità sana' : Non ho bisogno di alcun cambiamento, sono nella miglior squadra del mondo. Le mie sfide ed i miei obiettivi si rinnovano ogni anno e non voglio andare via". Nostalgia di Pep e... Neymar! In quattro ...

Feste di Natale - per le vacanze gli umbri preferiscono l'Italia. E molti Italiani scelgono la nostra regione : PERUGIA Anche gli umbri approfittano delle festività di Natale e Capodanno per concedersi una vacanza. In base ad una indagine realizzata tra i propri aderenti da Fiavet umbria, l'associazione ...

Libano - Casellati : impegno Italia funzionale a nostra sicurezza : Roma, 23 dic., askanews, - 'L'impegno dell'Italia in Libano è coerente con il ruolo che il nostro paese svolge per la promozione dei processi di pace in varie aree del mondo, dai Balcani, al ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Ad Avezzano l’Italia della Pallanuoto femminile batte per 7-6 la Francia (clicca qui per la cronaca) nella terza giornata dell’Europa Cup. Match più complicato del previsto, ma le azzurre portano a casa i tre punti e rimangono a punteggio pieno alla guida del Gruppo B, compiendo un bel passo verso le semifinali della manifestazione. A fine gara il CT Fabio Conti ha Parlato al sito federale: “Sicuramente non possiamo dire che ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Il Setterosa centra la terza vittoria consecutiva in Europa Cup: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile soffre oltre le attese e batte per 7-6 la Francia ad Avezzano. La selezione transalpina Continua il percorso di crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e trova Millot in gran serata, autrice di 5 gol. Per l’Italia tripletta di Bianconi e parata decisiva nel finale di Gorlero. Azzurre a punteggio pieno dopo tre giornate, le ...

Honor 10 Lite ufficiale in Italia a un prezzo niente male : ecco la nostra video anteprima : Scopri Honor 10 Lite nella nostra video anteprima. Smartphone dell'ottimo rapporto qualità/prezzo con specifiche di fascia media e prezzo contenuto! L'articolo Honor 10 Lite ufficiale in Italia a un prezzo niente male: ecco la nostra video anteprima proviene da TuttoAndroid.

"Così vogliamo far ripartire la nostra amata Italia" : Noi siamo l'unica forza che, liberalizzando l'economia, vuole far correre la nostra Italia, quella che tanto amiamo'.

Il declino dell'Italia raccontato dai grafici : la caduta della nostra economia dal 2000 ad oggi : Una delle cause della bassa crescita è la scarsa competitività di un'economia, che può misurarsi come il differenziale , positivo, d'inflazione rispetto alle altre principali economie con cui ...

Kate Middleton ha sorpreso una fan Italiana rispondendole nella nostra lingua : "Ciao!" The post Kate Middleton ha sorpreso una fan italiana rispondendole nella nostra lingua appeared first on News Mtv Italia.

Portofino - alberi tagliati e tubi nel parco per uscire dall’isolamento. Italia Nostra : “La strada non è finita - ma è già inutile” : Ponteggi, cemento, strada. Tutto realizzato in una settimana. “Se ricostruissero così rapidamente il ponte Morandi saremmo a posto”, dicono a Genova. Peccato che invece si tratti di una strada comparsa dal nulla in mezzo ai boschi del monte di Portofino, una delle zone più delicate e protette d’Italia. I lavori sono andati avanti sabato e domenica. Di giorno e, sostiene qualcuno, anche di notte. Finché a pochi metri dalla meta i comuni hanno ...

Italia Nostra : via pullman da Villa Borghese - ottima notizia per Roma : Roma – “I pullman turistici sono spariti da Villa Borghese, zona Ztl. Finalmente dopo anni di dure battaglie per liberare la Villa storica dai parcheggi selvaggi e illegali in Viale Fiorello la Guardia e Viale Washington chi oggi ha percorso il muro torto ha visto i viali completamente liberi dai pullman turistici che deturpavano Villa Borghese. Buona notizia per Roma”. “Finalmente si va nella direzione di ripristinare la ...

"Costruiamo la nostra comunità : opportunità e prospettive" - convegno di Alleanza delle Cooperative Italiane a Potenza