Grillo attacca Bolsonaro : Beppe Grillo contro Jair Bolsonaro. Nel giorno in cui il governo italiano celebra la cattura del terrorista Cesare Battisti - arrestato in Bolivia dopo anni di latitanza in Brasile - il garante del ...

Battisti - Grillo "ringrazia" Bolsonaro : lo attacca sull'Amazzonia : Beppe Grillo a modo suo riesce a far polemica nel giorno in cui il presidente del Brasile, Bolsonaro, afferma che il terrorista dei Pac, Cesare Battisti sarà estradato nel nostro Paese. Il garante del ...

Beppe Grillo attacca Bolsonaro : "Mette a rischio le popolazioni dell'Amazzonia" : Beppe Grillo contro Jair Bolsonaro. Nel giorno in cui il governo italiano celebra la cattura del terrorista Cesare Battisti - arrestato in Bolivia dopo anni di latitanza in Brasile - il garante del M5S punta il dito contro le politiche ambientali del neo-presidente brasiliano, ringraziato invece da Matteo Salvini dopo l'arresto di Battisti."Il nuovo presidente del Brasile, Bolsonaro, sta mettendo a rischio le popolazioni indigene dell'Amazzonia ...

Vaccini - Grillo firma il patto pro-vax di Burioni. Il web insorge e lui attacca : «Terrapiattisti» : Un accordo bipartisan contro la «pseudo scienza» che mette per una volta insieme i principali antagonisti della più recente stagione politica. Beppe Grillo e Matteo Renzi firmano,...

Vaccini - Grillo firma il patto pro-vax di Burioni. Il web insorge e lui attacca : 'Terrapiattisti' : Solo in serata arriva il commento della ministro Giulia Grillo: 'La posizione pro-scienza è nel contratto di governo, tutte le azioni messe in campo in questi primi mesi dimostrano che per questo ...

Dl Sicurezza - De Luca : “Protesta sindaci? Non mi convince. M5s? Pensi a cancellare la Severino”. E attacca Grillo : “L’iniziativa di alcuni sindaci contro il decreto Sicurezza? Non mi convince. Nessuno di noi può giudicare la costituzionalità di una legge. Questo giudizio lo emette la Corte Costituzionale. Le leggi, come tali, vanno rispettate. Ma nel merito i Comuni hanno pienamente ragione“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. E spiega: “La ...

Beppe Grillo attacca i fuoriusciti da M5S : "Offro il doppio di Berlusconi - pago cash!" : Beppe Grillo lancia il suo impietoso verdetto contro la pratica dei cambi di casacca e suona l'allarme sulla campagna di reclutamento lanciata da Forza Italia verso i parlamentari 5 Stelle. "Offro il doppio di qualunque cifra possa offrire Berlusconi (The Muppet) per l'acquisto di parlamentari in saldo!" ironizza il fondatore del Movimento. Un affondo che ha per oggetto indiretto il deputato Matteo Dall'Osso passato dalle fila M5s a quelle di ...