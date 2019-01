Calcio sotto shock | è morto Phil Masinga | aveva 49 anni

Calcio italiano sotto shock : muore ex calciatore dopo una terribile malattia [NOME e DETTAGLI] : Mondo del Calcio italiano sotto shock, è morto l’ex attaccante di Bari e Salernitana Phil Masinga. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione sudafricana, comunicando la scomparsa del calciatore che vantava 58 presenze e 18 reti proprio con la maglia della Nazionale RSA. Masinga aveva 49 anni e soffriva da tempo per una grave malattia, una notizia triste per tutto il mondo del Calcio. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Alex - baby calciatore muore ad appena 12 anni : il mondo del Calcio è sotto choc : Inviamo le più sincere condoglianze agli amici e alla famiglia in questo momento difficile - si legge in un comunicato ufficiale del club - Capitano, il mondo del calcio ti ricorderà sempre e la tua ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - anche Sturaro per sbloccare Romero : si chiude sotto ai 20 mln? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 6 gennaio 2019: Benatia spinge per la sua cessione al Milan, destinazione gradita, ma per i bianconeri è incedibile.

Calciomercato Inter - Ranocchia verso la Spagna : il Villareal si fa sotto : Andrea Ranocchia in questa sessione di mercato potrebbe approdare al Villareal: le indiscrezioni dalla Spagna vogliono il difensore dell’Inter verso il club allenato da Luis García Plaza Andrea Ranocchia non trova lo spazio che vorrebbe all’Inter e per questo non sorprenderebbe un suo addio ai nerazzurri già in questa sessione di mercato. Al difensore italiano, come si legge sul Mundo Deportivo, è Interessato il Villareal, che ...

Calcio sotto choc per la morte dell'ultra investito dal suv. Ma domani si gioca : 'Tolleranza zero contro violenti e razzisti' ha detto la FederCalcio che però non ferma il campionato. Prime decisioni del giudice sportivo: due turni a porte chiuse per l'Inter e divieto di trasferta ...

Natale e fantaCalcio : la giornata tipo del fantallenatore sotto l'albero : In realtà saranno le notifiche dell' App di Sky Sport che vi aggiorneranno sulle parole degli allenatori e sulle probabili formazioni. Mettetevi comodi sul divano e 'rispondete agli amici'. Tutti al ...

Calcio - anche la Roma cade sotto i colpi della Juventus. Decide Mandzukic : bianconeri ancora imbattuti : Con la vittoria di una sempre più dominatrice del campionato Juventus sulla Roma per 1-0 si chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-19. Gol decisivo di Mandzukic al 35° minuto in un match ricco di occasioni da ambo le parti, con Olsen che impedisce più volte la gioia del gol a Cristiano Ronaldo riscattando la deludente prestazione della scorsa settimana contro il Genoa e la Roma che nel secondo tempo tiene testa ai ...

TotoCalcio - il sottosegretario Giorgetti sulla Manovra : 'Non è abolito ma è un rilancio' : Vuole essere uno strumento che se rilanciato contribuisce perché gli introiti restano nel mondo dello sport, a finanziare il mondo dello sport come in passato". Così il sottosegretario alla ...

Calciomercato Milan - le “vecchie” piste non muoiono mai : Leonardo lavora sotto traccia : Calciomercato Milan, Leonardo sta continuando a sondare il terreno per quanto concerne i rinforzi di gennaio, con un occhio ai conti Calciomercato Milan, il compito di Leonardo si complica sempre più. Il ds rossonero, deve sì rafforzare la rosa in vista della sessione di mercato di gennaio, ma dovrà farlo dando un’occhiata attenta ai conti dopo la sentenza Uefa sul Fair play finanziario. Per raggiungere il pareggio di bilancio nel ...

Luca - 13 anni - morto sul campo da Calcio. Sconvolti i genitori - sotto choc i compagni : morto su un campo da calcio, seguendo la passione della sua vita. Per Luca Campanaro, 13enne di origine italiane, non c’è stato nulla da fare: è morto dopo uno scontro in campo lo scorso 9 dicembre davanti agli occhi increduli dei suoi familiari e compagni di squadra. Il ragazzo, che milita nella Bedgrove Dynamos, di cui era anche capitano, è stato ferito mentre giocava a Aylesbury, nel Buckinghamshire. Trasferito in ospedale, è deceduto dopo ...

Patrizia Rossetti - furia contro il molestatore : 'Gli ho dato un Calcio là sotto' - vendetta atroce : Patrizia Rossetti , la rossa delle televendite, l' ex regina delle telenovelas e di Rete 4, si gode un momento di rivincita da una televisione che l' ha un po' messa da parte. Con Maria Teresa Ruta, ...

Le notizie del giorno – Calciatore trovato morto - Calcio sotto shock : Le notizie del giorno – Altra tragedia nelle ultime ore che sconvolge il mondo del calcio, Aleksey Lomakin, giovane trequartista classe 2000 della Lokomotiv Mosca è morto nelle ultime ore, ancora mistero sulle cause del decesso. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter del club: “siamo scioccati da questa tragedia – si legge sul post del Lokomotiv – il club vuole esprimere le più profonde condoglianze alla famiglia e ...

Il mondo del Calcio russo sotto shock : Alexei Lomakin muore a soli 18 anni : Il mondo del calcio russo è scosso da una notizia tragica. A soli 18anni è morto Alexei Lomakin, calciatore della Primavera del Lokomotiv Mosca. Le cause del decesso ancora non si conoscono. La famiglia del giovane trequartista classe 2000 aveva denunciato la scomparsa al termine della scorsa settimana ma solo oggi è arrivata la conferma della tragedia. Restano aperte tutte le ipotesi e non si esclude anche quella dell’omicidio. FC ...