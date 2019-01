Tim | scontro sull' assemblea | Elliott prende tempo e punta sul piano

Tim - nuovo scontro Vivendi-Elliott : Si prospetta un cda molto combattuto per Tim, lunedì prossimo, 14 gennaio. Il board è convocato a Roma per decidere la data dell'assemblea chiesta dal socio Vivendi per cambiare 5 consiglieri, su 10, ...

"Più che legitTima difesa sarebbe un legitTimo omicidio" : scontro tra magistrati e Salvini : Durissimo il giudizio dell'Associazione nazionale magistrati sulla riforma della legittima difesa targata Lega. Per l'Associazione nazionale dei magistrati il testo della proposta di legge, che è già stata approvata dal Senato e ora è all'esame della Camera, presenta dei "profili di illegittimità costituzionale", ma soprattutto contiene "gravi criticità" e "?si ...

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : scontro nel Governo sulle concessioni alle trivelle - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tensione nel Governo sulle trivelle. Higuain al Chelsea, il fratello a Londra per trattare

LegitTima difesa - scontro tra i magistrati e Salvini. Il ministro : “Leggano la riforma” : scontro tra l'Associazione nazionale magistrati e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il presidente dell'Anm critica le novità che il governo vuole introdurre sulla Legittima difesa: "Rischiano di Legittimare condotte illecite gravi, fino all’omicidio". Il ministro replica: "Invito i magistrati a leggersi quello che c’è scritto nella proposta di legge".Continua a leggere

Scontro treni in Sudafrica - 3 vitTime - 200 feriti - : Almeno due persone sono state uccise in uno Scontro tra due treni a Pretoria, capitale amministrativa del Sudafrica. Lo riportano i servizi d'emergenza. Secondo i locali servizi d'emergenza, lo ...

Danimarca - scontro fra un treno passeggeri e un merci sul Great Belt Bridge : diverse vitTime : diverse persone sono morte oggi in unincidente ferroviario in Danimarca. Un treno merci e un convogliopasseggeri si sono scontrati su un ponte che collega due isole,ha riferito la polizia.La causa dell'incidente non e' ancora nota, ma secondo le primeinformazioni dei media locali, i due treni si sono scontrati sulGreat Belt Bridge che collega le isole danesi di Zelanda eFionia.

Tim - verso lo scontro in assemblea Elliott-Vivendi schierano le truppe : Tre date per una decisione cruciale: il 21 dicembre, il 14 gennaio (la data più probabile) e il 17 gennaio sono in calendario le prossime riunioni del Cda di Telecom Italia che dovrà rispondere alla richiesta di Vivendi di convocare un'assemblea per rimuovere 5 consiglieri e nominare al loro posto altri 5 membri del board. Anche per evitare nuovi ricorsi in Tribunale ed eventuali azioni risarcitorie è probabile che ...

Sondrio - 6 morti dopo scontro fra due auto/ UlTime notizie - sui social decine di messaggi di cordoglio : Sondrio, auto contromano sulla statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.

Gli incidenti del fine setTimana : scontro tra auto a Trapani - auto si ribalta a Campobello : Foto e cronaca dell'incidente sono state riportate da Campobellonews.com. Ecco perchè il Sindaco di Marsala, Giulia Adamo, vuole le quote dell'Airgest. 'Sono le quote rosa, mi spettano...' .

Emmetti Isernia : domenica scontro al vertice per l'ulTima partita del girone d'andata : ...nel palazzetto comunale di Agnone Isernia.Quando si parla di pallavolo e ci si riferisce ad Isernia ed ad Agnone si parla delle due città che hanno portato il Molise fin alla serie A di questo sport, ...

Mara Venier batte Barbara d'Urso/UlTimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' - IlSussidiario.net : Mara Venier batte Barbara d'Urso, Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' ma sui social è ancora battaglia

Giappone - scontro fra due aerei militari Usa/ UlTime notizie - morto un marine - ancora 5 i dispersi - IlSussidiario.net : scontro fra due aerei militari Usa in Giappone. Ultime notizie, 5 dispersi, recuperato un marine in buone condizioni: nuovo incidente nel Pacifico