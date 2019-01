Sospensione idrica nel napoletano e salernitano | Sarno e Ercolano tra i comuni interessati

Gori - Sospensione idrica : mancherà l'acqua in provincia di Napoli e Salerno : La Gori, società regionale che gestisce le risorse idriche della Campania, ha annunciato che, per eseguire alcuni lavori programmati in diversi comuni della provincia di Salerno e della Città Metropolitana di Napoli, interromperà la fornitura dell'erogazione idrica nelle giornate di venerdì 11, martedì 15 e mercoledì 16 gennaio. L'azienda, attraverso un comunicato diffuso attraverso il proprio sito web ufficiale, ha reso noto che i paesi ...