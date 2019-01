Sci di fondo | Sprint Dresda 2019 Federico Pellegrino | “Squalifica discutibile | attendo

Sci di fondo - Federico Pellegrino squalificato a Dresda. Marco Selle : “Incertezza in giuria - votato a maggioranza” : Federico Pellegrino era il grande favorito per la vittoria nella sprint di Dresda, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo, ma l’azzurro è stato squalificato per avere infilato il bastone tra gli sci del francese Baptiste Gros durante i quarti di finale. Una sanzione molto discutibile che ha tolto di mezzo il Campione del Mondo, impedendogli di lottare per un successo che sembrava assolutamente alla portata, complice anche ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo sempre in vetta - non risale Federico Pellegrino

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - Stina Nilsson regina delle sprint

Sci di fondo - Sprint Dresda 2019 : Federico Pellegrino squalificato ai quarti! Vittorie per Sindre Skar e Stina Nilsson : Doccia fredda per l’Italia dello sci di fondo: nella giornata in cui già si pregustava il sorpasso di Federico Pellegrino nella classifica delle Sprint di Coppa del Mondo, a Dresda l’azzurro, che in mattinata aveva fatto segnare anche il miglior crono in qualifica, è stato squalificato nei quarti di finale. Pellegrino ha provato a superare il francese Gros nel tratto in salita, ma ha provato a passare in un punto dove lo spazio era ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino domina le qualificazioni nella sprint a skating di Dresda : Federico Pellegrino in pole nelle qualificazioni nella sprint a skating di Dresda, unico italiano ad arrivare in finale Ottimo tempo di Federico Pellegrino che nella sprint a skating di Dresda fa registrare il miglior timing delle qualificazioni in 3’21″12, precedendo di 47 centesimi l’inglese Andrew Young, e di 1″27 il russo Gleb Retivykh. Sull’anello di 1,6 km tedesco, il campione di Nus non sembra avere ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino si gioca la vittoria. Greta Laurent mina vagante : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa nuova giornata di sci di fondo. La Coppa del Mondo 2018-2019, dopo il Tour de Ski, si trasferisce a Dresda, in Germania, per due gare Sprint a tecnica libera, una maschile e una femminile. Tra gli uomini c’è grande attesa per le possibilità di Federico Pellegrino: l’assenza di Johannes Klaebo gli rende possibile centrare due obiettivi: uno è quello della vittoria, che sarebbe un ...

Sci di fondo - Qualifiche Sprint Dresda : Federico Pellegrino fa sul serio - è primo! Ottima anche Greta Laurent : Federico Pellegrino parte col motore a mille nel weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa a Dresda. L’azzurro guida le qualificazioni maschili della gara Sprint sul percorso di 1600 metri della dodicesima più popolosa città di Germania, mostrando di essere in grande condizione e con tanta voglia di bissare il successo del 2018 (cosa che, in quest’occasione, gli darebbe anche la testa della Coppa del Mondo ...

Sci di fondo oggi (12 gennaio) - Sprint Dresda 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la settimana ruggente del Tour de Ski, torna la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Si riparte da Dresda, in Germania, con un doppio appuntamento in salsa Sprint: oggi la prova individuale, domani quella a squadre, entrambe a tecnica libera. Ci sarà un grande assente, ed è Johannes Klaebo. Il fenomeno norvegese, dopo aver conquistato l’evento a tappe conclusosi con la scalata del Cermis, ha deciso di prendersi una settimana di ...

