«La Tav? Meglio lasciarla partire» Quando lo «scettico» Ponti diceva sì

Tav : nuovo scontro nel governo. Salvini apre a referendum : 'Meglio finirla' : ... che gli effetti in termini di miglioramento dei tempi di percorrenza, di abbattimento delle emissioni per lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia, di crescita dell'economia per i ...

Lindsay Lohan’s Beach Club : il primo episodio è arrivato ed è ancora meglio di quello che ti aspetTavi : Boss bitch! The post Lindsay Lohan’s Beach Club: il primo episodio è arrivato ed è ancora meglio di quello che ti aspettavi appeared first on News Mtv Italia.

Si sTava meglio quando si sTava peggio? : Le relazioni sociali fanno bene e la solitudine uccideÈ la qualità delle relazioni più strette ciò che conta davveroLe relazioni non proteggono solo il corpo ma anche la menteIl dogma ufficiale di tutte le società occidentali recita: «Se vogliamo massimizzare il benessere dei nostri cittadini, dobbiamo massimizzare la libertà individuale». La libertà è utile, preziosa, è essa stessa un valore essenziale per gli esseri umani. Ma nella totale ...

Tavano-Caccavallo meglio di CR7-Mandzukic : la coppia più prolifica in Europa è della Carrarese. FOTO : Coppie-gol da urlo, in giro per l'Europa. Quella che segna di più, però, gioca proprio in Italia. Ronaldo-Mandzukic? Non esattamente...

Da Salvini un ultimatum all'alleato : "La Tav è iniziata - è meglio finirla" : Vedere in quella piazza l'inizio di una nuova fase politica è sicuramente esagerato, ma intanto è una soddisfazione che da Torino sia arrivato ' un gigantesco 'vaffa' a Beppe Grillo', come scrive su ...

A Torino 40mila Sì Tav. Appendino : accetto critiche. Salvini : meglio terminarla : Niente bandiere politiche, ma solo con quelle dell'Ue in Piazza Castello. La sindaca si dice pronta al dialogo. Interviene anche il vice premier che ricorda: nel contratto abbiamo stabilito di ...

