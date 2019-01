Gattuso su Higuain: «È difficile convincere un giocatore»

ilnapolista

(Di domenica 13 gennaio 2019) «Non so cosa succederà» Al termine di Sampdoria-Milan 0-2, ha parlatoe le sue dichiarazioni hanno il sapore dell’addio diai rossoneri.ha partecipato alla manovra, ha sbagliato pochissimo. Gli è mancato solo il gol. Se non lo avessi visto in condizione, non lo avrei fatto giocare. Noi ci diciamo le cose in faccia. C’è grande onestà. Poi quando unfa delle scelte, èpoter convincerlo del contrario. Uno ci prova. In questo momentoè undel Milan, ce lo teniamo ben stretto. Non so cosa succederà. La testa è del, non è la mia».prosegue: «Non ho capito bene quali sono i malumori di, perché vedo un ragazzo contento, coinvolto nello spogliatoio. Vediamo cosa succederà, magari con un gol facendoci alzare un trofeo… Se dipendesse da me lo terrei a casa mia e gli darei da mangiare ...