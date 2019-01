Chelsea-Newcastle 2-1 e Sarri va a più 6 sull’Arsenal

ilnapolista

(Di sabato 12 gennaio 2019) Gran gol di Willian Finisce 2-1 la sfida trae Benitez. Ilbatte ilal termine di una partita non esaltante e decisa da uno splendido gol di Willian nella ripresa: un gran bel destro sul secondo palo, il classico tiro a giro. Quasi alla Dirceu anche se il brasiliano era mancino.Il– senza Morata nemmeno in panchina – è andato in vantaggio al primo affondo con un pregevole pallonetto di Pedro su bel lancio di David Luiz. La difesa delsi è fatta sorprendere. I primi 45 minuti sono proseguiti a un ritmo soporifero. Ilnon ha costruito palle gol e la squadra di Benitez ha pareggiato attorno alla mezz’ora con un colpo di testa di Clark.Nella ripresa, dopo dodici minuti la rete del 2-1. I Blues hanno controllato la gara senza soffrire. Nel pomeriggio l’Arsenal ha perso il derby di Londra con il West Ham e ora la ...