Biathlon - bis di Lisa Vittozzi : conquista 10 km inseguimento a Oberhof. Quinta Wierer : Prima storica vittoria per l'Italia del Biathlon nell'inseguimento. Lisa Vittozzi, dopo il successo nello sprint dello scorso giovedì, ha conquistato la 10 chilometri a Oberhof. L'azzurra ha preceduto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Lisa Vittozzi cerca il bis nell’inseguimento. Dorothea Wierer per la gran rimonta : Saranno quattro le azzurre in gara domani nella 10 km femminile ad inseguimento valida per la Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: per la prima volta in carriera avrà letteralmente pista libera davanti a sé la nostra Lisa Vittozzi, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, mentre è chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla ...

LIVE Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer cerca la gara perfetta - Fourcade per il bis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, e l’individuale di ieri, si continua a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 10 km Sprint maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Partiamo da ...