Anticipazioni Trono Classico | Andrea Dal Corso sconvolge tutti col suo passato

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione - Raffaella Mennoia : 'Non ci sono scherzi...' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Teresa Langella deciderà di dare il suo primo bacio? Oggi nuova registrazione per i tronisti...

Le Anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne registrate lo scorso 4 gennaio rivelano clamorose e scottanti novità che riguardano l'ormai coppia formata da Armando Incarnato e Noel Formica. Nelle puntate che sono andate in onda questa settimana i due hanno discusso in quanto la dama chiedeva maggiore concretezza e non solo un rapporto telefonico. Difatti Armando è stato più volte accusato da Noel in quanto la pressava molto con messaggi e ...

In una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, MARIA De FILIPPI ha rimproverato aspramente LUIGI Mastroianni. La conduttrice infatti, al termine di un litigio tra il siciliano e Giorgia, ha preso le difese della corteggiatrice criticando l'atteggiamento assunto dal tronista. Andiamo dunque con ordine per capire che cosa è effettivamente successo… La discussione è iniziata subito dopo la visione dell'esterna ...

Quella odierna sarà l'ultima puntata della settimana dedicata al trono Classico di Uomini e Donne. Sabato 12 e domenica 13, infatti, il dating show di Maria De Filippi andrà in pausa, come da abitudine, e tornerà regolarmente a partire da lunedì 14 gennaio. Ma cosa dovremo aspettarci nella settimana compresa tra il 14 e il 18 del mese per quanto riguarda il trono Classico? Ci saranno importanti sviluppi nei percorsi di Teresa Langella, Lorenzo ...

Nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne si è parlato di Paola Caruso, l'ex bonas di Avanti un altro. Il nome della ragazza è stato fatto da NATALIA, corteggiatrice di IVAN Gonzalez. Cerchiamo dunque di capire meglio cos'è successo nel dating show di Maria De Filippi grazie alle anticipazioni. Tutto è iniziato quando Sonia, stizzita dal fatto che IVAN avesse dichiarato di non avere baciato NATALIA per ...

Una nuova segnalazione a Uomini e Donne segnerà la puntata odierna del Trono Over. Sarà Barbara De Santi a raccontare una voce di corridoio sentita su un cavaliere del parterre del segmento senior della trasmissione di Canale5. A partire dalle 14.45 Maria De Filippi trasmetterà il terzo appuntamento settimanale con il Trono Over di UeD. Al centro dello studio ci saranno anche Luisa e ...

Nelle scorse registrazioni del trono classico di UOMINI e DONNE, LORENZO Riccardi si è reso protagonista di uno "scherzo" ai danni di Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, le uniche due corteggiatrici rimaste nel suo parterre. Il giovane, in pratica, ha finto di non essere interessato a fare la scelta in prima serata e, per comprendere meglio se le ragazze fossero coerenti con le dichiarazioni fatte qualche settimana prima, ha chiesto a ...

Venerdì 4 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove al centro di tutte le scene abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e la sua storia d'amore con Rocco Fredella. Oltre a loro si è parlato anche della frequentazione fra Armando e Noel, della conoscenze fra Pamela e Roberto e del presunto ritiro di Angela. La rabbia di Rocco Nel dettaglio vi segnaliamo che anche la prima registrazione del trono over del ...

Anticipazioni Trono Classico, Soleil tronista nel 2019? Arriva la risposta dell'ex corteggiatrice Come sta Soleil Sorge? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne (e scelta di Luca Onestini) la potremmo ritrovare sul Trono nel 2019? Questa la suggestione che alcuni fan hanno fatto circolare negli scorsi giorni e che poi hanno direttamente recapitato all'italo americana, conoscenza