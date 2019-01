Vaccini - patto per la scienza di Burioni. Grillo firma e scoppia la bufera : Abbiamo pensato di redigere un documento a favore della scienza che affermasse in maniera molto netta di quanto la scienza sia preziosa , con l'intenzione poi di chiedere l'adesione di Matteo Renzi e ...

Beppe Grillo tradisce i No-Vax e firma il patto per la scienza del prof. Burioni : Beppe Grillo Dopo aver dato corda a lungo al movimento No-Vax, Beppe Grillo fa dietrofront e firma il "patto per la scienza" dell'immunologo Roberto Burioni, volto a sostenere la ricerca e contrastare la pseudomedicina. Il comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle dà notizia sul suo blog dell'improvvisa "...

patto per la scienza - Burioni : 'Mi aspetto che lo firmino anche Di Maio e Salvini' : L'immunologo ha proposto un 'Patto per la scienza' per sostenere la ricerca e contrastare la pseudomedicina. Tra i firmatari ci sono anche Beppe Grillo e Matteo Renzi

Quella di Burioni è un’idea di scienza vecchia e superata. E il suo patto lo conferma : Qualsiasi verità o valore ovvio e indiscutibile di cui appare superflua ogni spiegazione si definisce “truismo”. Dire che la scienza sia un valore e nello stesso tempo una verità è un truismo. Fare un patto trasversale su un truismo è una operazione che non ha senso perché è come se io ne proponessi uno sul valore del sole. Ma allora perché proporre un manifesto sulla scienza? E soprattutto perché proporlo solo alla ...

Grillo e Renzi firmano il patto per la Scienza No vax contro il leader M5s : "Un traditore" | Lui si difende : non conosco Burioni : Dal virologo un appello a tutte le forze politiche per fermare la cosiddetta "pseudo-Scienza": a firmarlo molti personaggi politici, compreso Beppe Grillo. I no vax non gradiscono e lui risponde che il testo gli è stato sottoposto non da Burioni ma dall'immunologo Guido Silvestri.

Beppe Grillo (con Renzi) - svolta sui vaccini : firma il «patto per la scienza» promosso da Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica». L’appello lanciato con l’immunologo Guido Silvestri

patto per la scienza - parla Burioni : «Spero che lo firmi anche il ministro Grillo» : L'aver sottoscritto questo Patto può preludere anche a un cambiamento degli equilibri politici nel nostro Paese? «Questo non lo so perché non seguo la politica. Io spero che qualcuno della Lega firmi.

