Riflessioni sul terremoto del 1693 nel Val di Noto a Modica

Salvini sul messaggio di Mattarella : «Condivido le sue Riflessioni » : 'Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e delle multinazionali. Condivido le riflessioni del Presidente e le faccio mie, col lavoro che ho già ...

Salvini sul messaggio di Mattarella : 'Condivido le sue Riflessioni ' : 'Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e ...

Riflessioni sulla TerzaRepubblica Sull'orlo del baratro : ... ""costruire il partito che non c'è", facendo in modo che sia esente dal virus mortale del leaderismo che ha ucciso la politica italiana". E' un'esortazione che merita qualche approfondimento. ...

C'è posto per tutti : Riflessioni sul teatro partecipato : Dall'esigenza di un confronto con alcune tra le migliori esperienze in Italia e all'estero nasce C'è posto per tutti - riflessioni sul teatro partecipato , tre pomeriggi di approfondimento sulle forme ...