Nintendo Switch domina le classifiche di vendita giapponesi relative al 2018

New Super Mario Bros. U Deluxe arriva su Nintendo Switch : 11/01/2019 Scienza e tecnologia Parti da solo o raduna qualche amico per attraversare oceani, deserti, paludi e paesaggi innevati e mettere fine ai malvagi piani di Bowser! Più di 160 livelli, 5 personaggi ...

New Super Mario Bros. U Deluxe invade Nintendo Switch : Nintendo celebra il lancio di New Super Mario Bros. U Deluxe su Nintendo Switch, l'ultimo capitolo 2D della serie che è finalmente pronto a sbarcare sulla console ibrida. Ecco il comunicato ufficiale:Un fenomeno di costume può definirsi tale solo quando è riconosciuto e riconoscibile praticamente da tutti, un po' come il mitico Super Mario. Vera e propria icona del mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento in generale, l'idraulico baffuto ...

Super Mario Bros U Delux per Nintendo Switch. Gameplay in anteprima : Super Mario Bros U Delux segue il filone dei fortunati titoli della casa nipponica che vedono l'amato idraulico baffuto protagonista di avventure sempre più coinvolgenti. Mario Kart 8 Delux e Mario Odyssey sono tuttora campioni di incasso Superando di gran lunga anche le più rosee aspettative di mamma Nintendo e le attese per il nuovo titolo ovviamente non sono da meno. Ma veniamo al nostro nuovo platform. 164 livelli da affrontare per poter ...

Out Run : lo storico gioco di guida in 3D ritorna su Nintendo Switch : Out Run, lo storico gioco di guida in 3D sviluppato da Sega ritorna su Nintendo Switch arricchito con numerose novità e ad un prezzo di 6,99 euro.Per tutti i dettagli sul ritorno del pluripremiato pioniere dei titoli di guida arcade, riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Sega assieme ad un interessante trailer:Read more…

SEGA AGES si arricchisce con Out Run per Nintendo Switch : Out Run, lo storico gioco di guida 3D la cui eredità è ancora ben presente, ritorna in grande stile a partire da oggi su Nintendo Switch al prezzo di 6,99 €. Arricchito di un nuovo sistema di controllo tramite sensore di movimento e di un sistema di ranking, SEGA AGES Out Run riporta su strada a tutta velocità il pluripremiato titolo che ha dato il via al genere dei giochi di guida arcade. In questa ...

La toccante storia d'amore di Bury me - my Love arriva oggi su Nintendo Switch e PC : Bury me, my Love, il gioco narrativo nominato ai BAFTA e acclamato dalla critica su una giovane donna che cerca di fuggire dal conflitto siriano, sta arrivando su PC e Nintendo Switch oggi (10 gennaio 2019) per $ 4,99 / € 4,99 / £ 3,99 . Il particolarissimo titolo porterà una storia d'amore emozionante e dolceamara raccontata dal punto di vista di persone comuni in circostanze straordinarie.Bury me, my Love è un'esperienza narrativa ...

Nintendo Switch Online : Blaster Master e Zelda II : The Adventure of Link in arrivo tra i giochi NES : Come ormai saprete, Nintendo Switch Online non permette solo sfide Online tra amici, ma vi consente anche di accedere a un ampia selezione di giochi classici NES e, le nuove aggiunte, sono in programma la prossima settimana.Come segnala Gematsu, Nintendo ha annunciato che a partire dal prossimo 16 gennaio, gli utenti Nintendo Switch Online potranno giocare ad altri due classici, ovvero Blaster Master e Zelda II: The Adventure of Link.Qui sotto ...

Yoshi's Crafted World in esclusiva per Nintendo Switch dal 29 marzo : 09/01/2019 Scienza e tecnologia Raccogli oggetti, sconfiggi nemici e risolvi enigmi, da solo o in compagnia Parti con Yoshi in una nuova avventura! Con il primo story trailer Nintendo ha annunciato la data di ...

Dragon's Dogma : Dark Arisen uscirà per Nintendo Switch ad aprile : Dragon's Dogma: Dark Arisen uscirà presto per Nintendo Switch, riporta VG247.Per la precisione l'action RPG di Capcom uscirà per la console ibrida della grande N il prossimo aprile, per la precisione il 23 del mese. L'annuncio, condiviso sul Twitter ufficiale della compagnia, specifica anche il prezzo. Dragon's Dogma: Dark Arisen per Switch costerà 29,99 dollari, prezzo che vedremo quasi sicuramente convertito in euro con rapporto 1:1.La ...

Dark Devotion : lo spietato action RPG sta per arrivare su PS4 - PC e Nintendo Switch : Il publisherThe Arcade Crew e lo sviluppatore Hibernian Workshop annunciano oggi che Dark Devotion, il gioco d'azione a scorrimento laterale metterà alla prova la dedizione dei giocatori Nintendo Switch, PlayStation 4 e possessori di PC all'inizio di quest'anno. Dark Devotion ha ricevuto elogi positivi nelle anteprime ed è stato protagonista in alcune manifestazioni come il PAX East 2018, la Gamescom e il Bitsummit.Il reveal delle piattaforme ...

Cosa vorremmo da Nintendo Switch nel 2019 : Non si può di certo dire che il 2018 di Nintendo Switch sia stato avaro di sorprese. Tra videogiochi di assoluto spessore (si veda, tra gli altri, Pokémon Let's Go Pikachu ed Eevee) e il tanto atteso servizio Nintendo Switch Online, l'anno che si è concluso da pochi giorni ha senza dubbio mantenuto costantemente elevata l'attenzione dei fan della console ibrida del colosso nipponico. Vietato ovviamente riposare sugli allori, con il 2019 che ...

Nintendo potrebbe lanciare quest'anno le versioni "Pro" e "Lite" di Switch : I rumor su un nuovo modello di Switch in uscita nel 2019 circolano da un po' di tempo. Nintendo potrebbe lanciare una versione "revisionata" del suo Switch in modo molto simile a quanto fatto da Sony e Microsoft con PS4 Pro e Xbox One X.Un nuovo modello di Switch, dunque, non sorprenderebbe. Ciò che può sorprendere molti, tuttavia, è che alcuni si aspettano due nuovi modelli della console nel corso del 2019. Tra coloro che si aspettano due ...

Negli USA Nintendo Switch potrebbe aver superato le vendite di PS4 e Xbox One combinate nel mese di dicembre : Il report del gruppo NPD per le vendite di videogiochi Negli Stati Uniti a dicembre 2018 sarebbe comparso in anticipo, stando a quanto riportato da Nintendosoup.Secondo il report trapelato, Nintendo Switch sarebbe stata la console per videogiochi più venduta Negli Stati Uniti per il mese di dicembre. Ma non solo, il report sembra suggerire che Switch abbia superato sia PS4 sia Xbox One, combinate, durante lo scorso mese. L'insider Benji, che ha ...

Nintendo Switch sarà la console più venduta del 2019 : Dopo un esordio alle spalle di PlayStation 4 e Xbox One e un 2018 caratterizzato da risultati per certi versi sorprenenti, il 2019 potrebbe essere l’anno di Nintendo Switch. Secondo diversi osservatori la console della casa giapponese nell’anno appena inaugurato potrebbe finalmente conquistare il trono di macchina da gioco più venduta in assoluto, superando l’avversaria di Microsoft e soprattutto quella di Sony, con la quale ...