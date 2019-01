Moratti avverte l’Inter | “Icardi merita un ingaggio più importante”

calcioweb.eu

(Di venerdì 11 gennaio 2019) "Credo che Icardi abbia il diritto di pensare ad unpiu' importante, ma penso che la societa' abbia studiato una strategia per farlo rimanere". Sono le importanti dichiarazioni dell'ex patron dell'Inter Massimoai microfoni di Sportmediaset, sulla vicenda del rinnovo di Mauro Icardi, il rinnovo dell'argentino al momento sembra lontano ma il club sta lavorando per ridurre le distanze: "Ogni anno c'e' questa cosa del rinnovo di Icardi – le parole dell'ex presidente nerazzurro -. Se da presidente avrei dato 8-9 milioni di euro diad Icardi? Non saprei rapportare le cifre del presente a quelle del passato", conclude