Maxi Lopez | stoccata velenosa a Wanda Nara | “mi chiama quando Icardi non c’è | fa uno

«Wanda Nara mi chiama quando Icardi è in ritiro» - lo sfogo di Maxi Lopez : In un'intervista al quotidiano argentino Olè, Maxi Lopez si sfoga a proposito del complicato rapporto complicato con l'ex moglie Wanda Nara, madre dei suoi figli Valentino,...

Bufera in casa Icardi-Nara : Wanda pubblica una FOTO con Maxi Lopez - il commento al veleno della sorella di Mauro : La FOTO postata da Wanda Nara con Maxi Lopez scatena l’ira della cognata: è ancora guerra in casa Icardi La famiglia Icardi-Nara crea sempre scompiglio e, in un modo o nell’altro, fa parlare di sè, mettendosi sempre al centro dell’attenzione. L’attaccante dell’Inter, la moglie e l’intera famiglia, sono volati in Argentina per trascorrere il Capodanno e godersi qualche giorno di vacanza prima del ritorno ...

Maxi Lopez finalmente con i figli - il calciatore torna a Milano e riabbraccia i suoi tre ometti : Maxi Lopez torna a Milano e riabbraccia i suoi tre figli: il calciatore vive attualmente a Rio de Janeiro dove gioca con il Vasco da Gama “finalmente tutti insieme. Quanti giorni sono passati, quante notti senza dormire pensando a voi…”: con questa didascalia Maxi Lopez ha pubblicato sui social una foto che lo rivede insieme ai suoi figli. L’argentino dopo il divorzio da Wanda Nara e le guerre legali con l’ex ...

Il paradiso di Maxi Lopez si chiama Brasile : 'Al Vasco da Gama sto da Dio' : Ho avuto la fortuna di godermelo nel suo momento più alto, quando era il più forte al mondo. Pallone d'oro. Spettacolare. Ricordo che faceva numeri, giochi e giochetti già in spogliatoio quando era ...

Maxi Lopez - il giramondo : “In Brasile per pensare a me stesso - ecco cosa successe quando firmai col Milan” [GALLERY] : 1/11 LaPresse - Federico Tardito ...

Maxi Lopez torna a parlare di Wanda Nara ed Icardi : “nessun rapporto con Mauro - con la mia ex moglie invece…” : Maxi Lopez torna a palare del rapporto turbolento con Wanda Nara e Mauro Icardi: le parole del calciatore del Vasco da Gama Maxi Lopez, dopo essere stato coinvolto nel triangolo amoroso che ha portato alla fine del suo matrimonio con Wanda Nara, torna ad anni di distanza dai fatti sull’argomento. “Non ho alcun rapporto con Icardi, lui è il marito della mia ex moglie. – ha precisato a Globoesporte il calciatore del Vasco da Gama ...

Maxi Lopez-Wanda Nara - la Wags assolta nel processo contro l’ex marito : “ha vinto la verità” : Wanda Nara parla dopo l’assoluzione nel processo che la vedeva imputata per aver reso noti i dati privati dell’ex marito Maxi Lopez Dopo l’assoluzione di Wanda Nara da parte del giudice del tribunale di Milano, è proprio la moglie di Icardi a parlare del caso che l’ha vista coinvolta nel processo per aver pubblicato sui propri profili social i dati sensibili dell’ex marito Maxi Lopez. La Wags, assolta per ...

Assolta Wanda Nara : non pubblicò i dati personali dell’ex marito Maxi Lopez : A stabilirlo una sentenza del Tribunale di Milano. Per la moglie di Mauro Icardi il pm aveva chiesto 4 mesi