Golf | Rahm vince King Juan Carlos Award

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm trionfa nell’Hero World Challenge! : Grazie ad un sontuoso ultimo round Jon Rahm si aggiudica l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). Lo spagnolo piazza un ottimo -7 nella tornata conclusiva staccando la concorrenza e chiudendo con lo score finale di -20 (268 colpi). Sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas l’iberico piega l’americano Tony Finau e l’inglese Justin Rose, congedatisi rispettivamente con i punteggi di -16 ...

Golf – Hero World Challenge : Rahm e Stenson al comando dopo due giri : dopo due giri sono Rahm e Stenson a comandare l’ Hero World Challenge Lo spagnolo Jon Rahm (134 – 71 63, -10) e lo svedese Henrik Stenson (134 – 68 66) hanno sorpassato Patrick Cantlay (135, -9), ora terzo con Dustin Johnson, nel secondo giro dell’ Hero World Challenge (PGA Tour), giunto alla ventesima edizione e in svolgimento sul percorso dell’Albany Golf Course (par 72) ad Albany, nel distretto di New ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm ed Henrik Stenson volano in vetta nell’Hero World Challenge : Il PGA Tour, grazie ad un’idea di Tiger Woods, è impegnato nell’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari), consueto torneo di fine anno il cui montepremi viene destinato interamente alla Tiger Woods Foundation. 18 Golfisti del circuito PGA si affrontano in una kermesse particolare ma che si è ritagliata un importante spazio all’interno del calendario. Sul circuito par 72 del New Providence course nelle Bahamas ...