De Laurentiis ad ABC Sevilla: «Rog? Devo parlare con Ancelotti»

(Di venerdì 11 gennaio 2019) «Non vogliamo cedere nessuno» Aurelio De Laurentiis ha rilasciato poche dichiarazioni ad ABC. I giornalisti spagnoli sono interessati alla trattativa col Napoli per il prestito di Marko Rog. Il presidente del Napoli ha detto: «Può darsi che finisca al Siviglia ma sono tanti i club interessati a lui. Quando tornerò in Italia, molto presto, ne parlerò con Ancelotti. Il suo parere è prioritario su tutto. Poi, capiremo cosa fare. L'intenzione del Napoli è quella di non cedere nessuno. In genere il Napoli non acquista un calciatore per poi darlo in prestito».