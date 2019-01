Convinto che sia un cervo | cacciatore spara e uccide il figlio di 18 anni

CALCIOMERCATO INTER / Ultime notizie - Koke : 'Godin? Convinto che rinnoverà con l'Atletico Madrid' : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

MotoGp - Burgess Convinto : “Marquez potrebbe fare qualcosa che Valentino Rossi non ha mai fatto” : L’ex capo-tecnico di Valentino Rossi ha paventato la possibilità che Marquez raggiunga un record che mai nessuno ha centrato Sette titolo mondiali già in bacheca, cinque dei quali in MotoGp. Marc Marquez sta entrando anno dopo anno sempre più nella storia di questo sport, portando sempre più in alto l’asticella dei propri record. I quindici titoli di Giacomo Agostini sono al momento lontanissimi, ma un primato che nessuno ha ...

F1 - Montezemolo Convinto : “Michael Schumacher? Ecco quello che so sulle sue condizioni” : L’ex presidente della Ferrari è tornato a parlare di Michael Schumacher, che proprio domani compirà cinquant’anni Speranza e affetto, due termini che ricorrono spesso nelle parole di Luca Cordero di Montezemolo ogni volta che si parla di Michael Schumacher. Foto Lapresse L’ex presidente della Ferrari non perde occasione per dimostrare la propria vicinanza alla famiglia del campione tedesco, costretto a lottare per la ...

Roma - Monchi : 'Non ho la bacchetta magica - ma sul mercato sono Convinto di avere ragione' : Direttore sportivo della Roma da quasi due anni, Monchi è l'uomo più discusso nella Roma dopo il mercato estivo. Molti tifosi lo accusano di aver ceduto pezzi pregiati per acquistare giocatori che non ...

Renzi è Convinto che il governo 'andrà in pezzi' prima delle europee : Il mio timore è che stiamo andando incontro al temporale, ad un peggioramento dell'economia, senza ombrello. Naturalmente spero di sbagliarmi'. 'La flat tax, che per me è ingiusta, non c'è - aggiunge ...

Renzi è Convinto che il governo "andrà in pezzi" prima delle europee : Il governo "andrà in pezzi prima delle europee" ma per il dopo Conte "sono capaci di tutto pur di non andare al voto". Così l'ex premier Matteo Renzi intervistato da La Stampa. "Se mi si chiede quale potrebbe essere la novità del 2019 - spiega l'ex presidente del consiglio - dico che prima del previsto, nei primi mesi del 2019 e prima delle elezioni europee, potrebbe ...

Perché Berlusconi è Convinto di un imminente ribaltone al Senato : l'operazione 'scoiattolo' : "Ci mancano 6-8 voti al Senato e sarà ribaltone, stiamo portando avanti i contatti con i 5 stelle responsabili, presto ci saranno delle novità". Ieri sera durante la cena con i deputati Silvio Berlusconi ha professato ottimismo. La convinzione espressa ai suoi è che presto FI sarà al governo e che l'esecutivo cadrà entro gennaio. In realtà i parlamentari azzurri frenano su questa ...

Atletico Madrid - Griezmann : “Chi mi ha Convinto a restare? Simeone. Ecco perchè…” : Esce allo scoperto Antoine Griezmann. Il campione del mondo con la Francia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+ riguardo il proprio rapporto d’amore con l’Atletico Madrid. L’attaccante dei Colchoneros, nella scorsa sessione di mercato, è stato molto vicino a vestire la maglia del Barcellona, ma qualcosa ha influito sul rifiuto ai blaugrana: “È stato molto […] L'articolo Atletico Madrid, Griezmann: “Chi ...

Ilary Blasi Spiega Perchè il GF Vip 3 Non Ha Convinto Il Pubblico! : Ilary Blasi in un’intervista ha rivelato Perchè secondo lei la terza edizione del Grande Fratello Vip non è stata apprezzata come la seconda. Ecco la Spiegazione dettagliata! E’ da poco terminata la terza edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” Spiega per quale motivo, il pubblico televisivo ha gradito di gran lunga guardare i coinquilini dello scorso anno. La ...

Inter ko con il Tottenham - Spalletti : "Resto Convinto che siamo padroni del nostro destino" : Un punto nelle ultime tre partite. Così, dopo aver cominciato il girone di Champions vincendo in rimonta contro Tottenham e Psv, l'Inter ha rimesso in discussione una qualificazione agli ottavi che ...

Pensioni - Matteo Salvini a Di Martedì : “Convinto che entro febbraio partirà quota 100” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si dice certo che l'avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, con l'introduzione di quota 100, potrà partire già da febbraio 2019. "Con le Pensioni sono convinto che entro febbraio si possa partire", pur riconoscendo che questo termine non varrà per tutta la platea dei potenziali beneficiari.Continua a leggere

Salvini : "Convinto che Governo andrà avanti - importante che leggi vengano approvate" : Agenzia Vista, Roma, 21 novembre 2018 Salvini Convinto che Governo andra avanti importante che leggi vengano approvate Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Dl Sicurezza - Salvini : sono Convinto che passi - serve all'Italia : Milano, 19 nov., askanews, - 'Quando io do una parola la mantengo. In questi cinque mesi ho apprezzato il fatto che Luigi Di Maio sia abituato a fare lo stesso. C'è una data di scadenza che è il 3 ...

Atletico Madrid - Griezmann : “Chi mi ha Convinto a restare? Simeone. Ecco perchè…” : Esce allo scoperto Antoine Griezmann. Il campione del mondo con la Francia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+ riguardo il proprio rapporto d’amore con l’Atletico Madrid. L’attaccante dei Colchoneros, nella scorsa sessione di mercato, è stato molto vicino a vestire la maglia del Barcellona, ma qualcosa ha influito sul rifiuto ai blaugrana: “È stato molto […] L'articolo Atletico Madrid, Griezmann: “Chi ...