Come partecipare ai casting de La Corrida | Sardegna | Puglia ed Emilia Romagna le prossime

Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna il 23 gennaio 2019 - Come partecipare alle selezioni per l’evento : Circa due settimane prima del compleanno dell'artista, si terrà il Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna: mentre è impegnato con i lavori in studio alla ricerca della "scaletta perfetta" per il nuovo tour negli stadi, il rocker incontrerà nuovamente il suo pubblico e in particolare gli iscritti al fan club per il raduno che si terrà il 23 gennaio 2019 nel capoluogo emiliano. Un incontro intitolato La verità, come il nuovo ...

Irama - Emis Killa - Annalisa e Charlie Charles con Coca-Cola Future Legend alla ricerca delle star della musica : Come partecipare al concorso : Coca-Cola Future Legend è il nuovo concorso per cantanti emergenti proposto da Coca-Cola. A scegliere coloro che avranno accesso alle varie di selezione sarà una giuria d'eccezione composta da Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles. Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles cercano talenti. I cantanti selezionati formeranno quattro squadre in base al genere musicale proposto: Pop, Rap, Soul e Trap. I giovani saranno così in sfida ...

Lidl assume : Come partecipare alle selezioni per 45 posti : La famosa catena di supermercati è alla ricerca di nuovo personale da assumere presso il centro logistico di Arcole in provincia di Verona. L'azienda, proprio per l'occasione, ha organizzato un recruiting day il 26 gennaio per permettere ai candidati interessati al lavoro di svolgere dei colloqui orali con gli addetti alle selezioni.Continua a leggere

Antonella Clerici - concorrenti Sanremo Young : Come fare per partecipare : Sanremo Young con Antonella Clerici: come fare per partecipare Antonella Clerici ha chiuso Portobello con il sorriso di chi sa che almeno ci ha provato. Riportare in Tv un programma storico come quello era rischioso, soprattutto se dall’altra parte si ha Tu sì que vales di Maria De Filippi che miete ascolti con instancabile impegno, ma lei ha perseverato e alla fine la scommessa può cosiderarsi (in parte) vinta. Nella prossima stagione ...

Vetrina di Natale a Ragusa : ecco Come partecipare : Torna con la 44esima edizione il concorso Vetrina di Natale promosso da Confcommercio provinciale Ragusa. ecco come partecipare

Al via i casting di X Factor 2019 : Come partecipare alla prossima edizione del talent show : Partono i casting di X Factor 2019: neanche il tempo di chiudere l'edizione numero 12, che la produzione di X Factor Italia pensa già alla successiva. Ad annunciare l'inizio della fase dei casting di X Factor 2019 è stato il presentatore Alessandro Cattelan, al termine della finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) che ha incoronato il rapper Anastasio. A vincere è stata la giudice Mara Maionchi, alla guida della categoria ...

Nuovi casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma : Come partecipare : Continuano a pieno ritmo i casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma: la Capitale è una delle città in cui è ambientata la nuova serie Sky, la cui trama si svolge tra l'Italia e Londra nell'ambito dell'alta finanza. Le riprese della serie ispirata al Romanzo omonimo di Guido Maria Brera sono iniziate a fine settembre proprio a Roma, con i due protagonisti Dempsey e Borghi sullo stesso set, e sono ...

Elisa live a Radio2 il 12 dicembre : ecco Come partecipare : Elisa live su Radio2: mercoledì 12 dicembre la giornata di programmazione radiofonica sarà dedicata a una grande cantante e autrice delle più belle canzoni di tutti i tempi. Dopo altre grandi donne ...

Concorso Polizia locale Rimini 8 agenti e 10 ispettori : Come partecipare : Sono stati pubblicati, lo scorso 20 novembre, in Gazzetta Ufficiale, i due bandi del Concorso Polizia locale per assumere agenti e ispettori di Polizia locale presso il Comune di Rimini. Nello specifico, le figure richieste sono: 8 agenti di Polizia locale, da assumere a tempo determinato per un anno e 10 ispettori di Polizia locale, da assumere a tempo indeterminato. Le figure professionali richieste nello specifico dall’amministrazione ...

SEREBRO : EGO lancia il casting ufficiale per diventare una del gruppo. Ecco Come partecipare. : EGO, etichetta discografica del gruppo per tutto il mondo, e Rockol, presentano il casting ufficiale che selezionerà una delle tre nuove cantanti per il gruppo SEREBRO. Vuoi partecipare? Hai tra i 18 ...

L’Eredità e Soliti Ignoti - concorrenti : Come fare per partecipare : concorrenti L’Eredità di Flavio Insinna: come partecipare Volete partecipare come concorrenti de L’Eredità? L’ormai storico gioco a premi del primo canale della Tv di Stato è arrivato alla sua diciassettesima edizione. Quest’anno il programma è stato affidato a Flavio Insinna, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Questa edizione è stata caratterizzata anche dall’addio di Carlo Conti, per dedicarsi ai suoi programmi ...

The Wall e Chi vuol essere milionario - concorrenti : Come partecipare : concorrenti The Wall, di Gerry Scotti: come fare per partecipare Gerry Scotti è al timone della nuova edizione di The Wall, il game show del preserale di Canale 5 in cui il protagonista è un muro alto 12 metri, composto da 7 botole numerate, una parete ricoperta da pioli e 15 caselle alla base di esso, nelle quali cadono le sfere lanciate dalle botole. Le sfere in questione possono portare il montepremi a raggiungere in ogni puntata una cifra da ...

Modica - 18enni alla scoperta dell'Europa : ecco Come partecipare : I 18enni che vorranno aderire al progetto “DiscoverEu” che consente di viaggiare in Europa devono contattare ufficio gabinetto del Sindaco di Modica

Vanity Stories sta arrivando - ecco Come partecipare al Festival : Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del Festival Vanity Fair Stories Gli ...