Assolto Castellucci | ad AutostradeStrage bus | i parenti | Assassino

Strage bus Avellino - Giovanni Castellucci Assolto . I familiari delle vittime : "Non è giustizia" : Giovanni Castellucci è stato assolto dalle accuse nel processo l'autobus precipitato dal viadotto Acqualonga, il 28 luglio 2013. Nei confronti di Castellucci la richiesta del pm Rosario Cantelmo era di 10 anni di reclusione. La decisione del magistrato ha suscitato le ire dei familiari delle vittime : "Assassino", "venduti", hanno urlato durante la lettura della sentenza. Non sono bastate le condanne di alcuni dirigenti di Aspi a placare ...

condanne fino a 12 anni di carcere per la strage del bus che il 28 luglio 2013 precipitò da un viadotto dell'A16 vicino ad Avellino. Ritenuti colpevoli anche alcuni funzionari di Autostrade, mentre è stato Assolto per l'ad della concessionaria, Giovanni Castelucci. Lo ha stabilito il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Luigi Buono, al termine del processo di primo grado per il pullman precipitato dal viadotto Acqualonga