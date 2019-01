Spazio | Esa e Leonardo monitorano la fotosintesi con la sonda Flex

Monitorare le piante dallo Spazio per valutare la salute dell’ecosistema della Terra : ESA sceglie Thales Alenia Space per guidare la missione FLEX : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per guidare il programma satellitare Fluorescence Explorer (FLEX). Selezionata nel 2015 come ottava missione “Earth Explorer” dell’ESA, con lancio previsto nel 2023, FLEX utilizzerà uno strumento innovativo, denominato FLORIS, per mappare la fluorescenza della vegetazione terrestre al fine di ...

Cesare Carugi in concerto venerdì 11 gennaio allo Spazio Teatro 89 di Milano : Il primo live del nuovo anno allo Spazio Teatro 89 di Milano è affidato al chitarrista Cesare Carugi, che venerdì

Spazio - missione ExoMars : Roscosmos continuerà a collaborare con l’ESA : Roscosmos proseguirà la collaborazione e con l’Agenzia Spaziale Europea nel programma congiunto ExoMars, consentendo il lancio del veicolo spaziale nell’estate del 2020: lo ha dichiarato il direttore di Roscosmos, Dmitrij Rogozin. “Teniamo regolarmente teleconferenze con il direttore generale dell’Esa, Jan Woerner e la prossima teleconferenza e’ prevista per meta’ gennaio“, ha dichiarato oggi Rogozin, ...

Spazio - missione ExoMars : Roscosmos continuerà a collaborare con ESA : Roscosmos proseguirà la collaborazione e con l’Agenzia Spaziale Europea nel programma congiunto ExoMars, consentendo il lancio del veicolo spaziale nell’estate del 2020: lo ha dichiarato il direttore di Roscosmos, Dmitrij Rogozin. “Teniamo regolarmente teleconferenze con il direttore generale dell’Esa, Jan Woerner e la prossima teleconferenza e’ prevista per meta’ gennaio“, ha dichiarato oggi Rogozin, ...

Torino - uno Spazio giochi per i bambini in chiesa durante la messa : Nella parrocchia San Giulio d’Orta nel quartiere Vanchiglietta. L'ha voluto il parrocco don Angelo: " È un modo per portare il loro mondo anche in chiesa, così possono seguire la messa con spontaneità"

Impresa NASA - ecco le prime storiche immagini di “Ultima Thule” : l’oggetto più misterioso dello Spazio sembra un Pupazzo di Neve e scatena l’ironia del web [GALLERY] : 1/8 ...

Clima polare e paesaggio frastagliato : l’isola di Georgia del Sud vista dallo Spazio : La missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’isola di Georgia del Sud. Collegata alle Isole Sandwich Australi a formare un territorio britannico d’oltremare, questa meridionale isola dell’Oceano Atlantico è un paradiso per la vasta gamma di fauna selvatica. Circa cinque milioni di foche abitano qui, come anche 65 milioni di uccelli di 30 diverse specie. Balene in migrazione e diverse specie di pesci ...

Spazio : la missione Euclid dell’ESA ha superato la Critical Design Review : La missione Euclid dell’ESA ha superato la Critical Design Review, la milestone che segna il completamento di una importante fase di ogni progetto spaziale e cioè che l’architettura generale della missione ed il progetto di tutti i suoi componenti siano completi, dando il via all’assemblaggio del satellite. La revisione a livello globale ha riguardato l’insieme di tutti gli elementi e ha decretato la loro capacità di funzionare insieme per ...

Spazio : attesa per il touchdown di Hayabusa sull’asteroide Ryugu - più complicato del previsto : L’atteso touchdown di Hayabusa sull’asteroide Ryugu è più complicato del previsto. L’agenzia spaziale giapponese ha analizzato più di 200 foto scattate dai due piccoli rover Minerva, rilasciati a settembre, dichiarando che nessuna di esse evidenzia un’area priva di massi e omogenea, essenziale per l’atterraggio della sonda, inizialmente previsto a per fine ottobre e poi posticipato all’inizio del 2019. La Jaxa – riporta Global Science ...

Perù - il monte Chachani visto dallo Spazio : un paesaggio suggestivo : La missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta sul monte Chachani, in Perù. Ergendosi ad oltre 6.000 metri, il Chachani è la più alta tra le montagne vicino la città peruviana di Arequipa. I sobborghi della città e parte della pista dell’aeroporto sono appena visibili al centro in basso nell’immagine. La città ospita circa 900.000 abitanti ed è nota per il suo straordinario paesaggio urbano, circondato da tre ...

Spazio : due robot a bordo della missione cinesa diretta sulla Luna ‘oscura’ : Sono due i due mezzi robotici protagonisti della missione -un lander e un rover- Chang’e-4 appena lanciata dalla Cina e diretta verso il ‘lato oscuro’ della Luna, il lato non visibile dalla Terra. Dopo il lancio, avvenuto dal centro spaziale di Xichang, nel sud ovest della Cina, i due mezzi robotici dovrebbero raggiungere la Luna dopo 27 giorni di viaggio per poi posarsi nel cratere Von Karman, all’interno del bacino Polo ...

Spazio - Luca Parmitano : “E’ un’impresa globale - bisogna estendere la partecipazione” : “L’esplorazione spaziale è un’impresa globale: deve essere un’impresa globale. Servono risorse non solo finanziarie ma anche intellettuali e umane da tutte le parti”. Lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano interpellato sul futuro dell’esplorazione spaziale a margine dell’inaugurazione della scuola di volo Alitalia. “Spero in un futuro di integrazione globale” in questo settore, ha ...

Spazio - ESA : lanciato con successo il satellite studentesco ESEO : Il satellite ESEO (European Student Earth Orbiter) dell’ESA è stato lanciato con successo nello Spazio, ed i team di dieci diverse università europee attendono con ansia che la loro entusiasmante missione spaziale cominci. Il lancio è avvenuto alle 19:34 ora italiana del 3 dicembre 2018, a bordo della missione dedicata condivisa di Spaceflight SSO-A SmallSat Express, con un lanciatore SpaceX Falcon 9 partito dalla base aerea di ...

L’ESA lancia il concorso “Il Clima dallo Spazio” - per “andare oltre le tabelle scientifiche ed i grafici” : Sei un artista con un interesse per l’osservazione della Terra ed il Clima? Ti piacerebbe ottenere il posto di artista ospite per tre mesi presso lo stabilimento ESA nel Regno Unito? Allora ecco la tua occasione: partecipa al concorso “Il Clima dallo Spazio” prima del 31 dicembre. L’ESA è alla ricerca di un artista creativo per coinvolgere il pubblico sull’importanza dei dati sul Clima raccolti dai satelliti di ...