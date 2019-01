Salvini | porti rimangono chiusi e sbarchi a zero | bacione a Baglioni

Salvini ribadisce : “porti chiusi - lotta agli scafisti e alle Ong” : “Non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti. Non ci sarà nessun arrivo in Italia finché l’Europa non rispetterà

Migranti ong - Salvini chiude i porti : "L'Italia ha già fatto la sua parte" : Matteo Salvini non ha nessuna intenzione di mollare la sua linea: i porti italiani restano chiusi e i 49 Migranti a bordo delle ong Sea Watch e Sea Eye nel nostro Paese non sbarcano. Le due ...

Conte vuole accogliere 15 migranti della Ong - Salvini ribadisce : 'I porti restano chiusi' : Il premier italiano Conte ha recentemente preso posizione in merito ai migranti a bordo della nave Ong Sea Watch; l'imbarcazione è attualmente ferma in acque maltesi ma il governo locale non vuole farla attraccare prima di aver trovato un accordo con altri Paesi europei. Salvini si è ovviamente soffermato sulla vicenda affermando che finché sarà ministro i "porti erano sono e rimarranno chiusi", ma Conte questa volta vorrebbe far sbarcare in ...

Migranti - Salvini : “Quanti ne accogliamo? Zero - abbiamo già dato. Porti chiusi per i trafficanti”. Poi attacca i sindaci : “Quanti Migranti accogliamo? Zero. abbiamo già dato”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. “Su questa scrivania ho firmato il permesso di arrivare in Italia a centinaia di donne e bambini, riconosciuti in fuga da associazioni serie, e che avranno in Italia il loro futuro. Poi basta: per i trafficanti di esseri umani i Porti italiani sono, erano e saranno chiusi. Grazie a questo traffico gli ...

Migranti - Salvini : «Porti italiani chiusi. Quanti ne accogliamo? Zero». No di Malta allo sbarco : L'appello a far sbarcare i 49 Migranti che da giorni sono delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, dopo che dai vescovi, è arrivato oggi direttamente da Papa Francesco. «Rivolgo un...

Migranti - Salvini : 'Porti italiani chiusi. Quanti ne accogliamo? Zero'. No di Malta allo sbarco : L'operato dell'Europa è gravemente insufficiente ma le inadempienze della politica non possono ricadere sulle spalle degli ultimi e degli indifesi, usati oggi come strumenti di ricatto per bassi ...

Sea Watch - appello del Papa. Salvini 'Porti chiusi - rispondo a italiani non a vescovi e cantanti'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Migranti - Malta : non faremo sbarcare i 49. Salvini : i porti restano chiusi : Un appello a fare sbarcare i Migranti in mare sulle navi Sea Watch e la Sea Eye arriva anche da papa Francesco che si rivolge ai leader europei. No dal premier maltese, Joseph Muscat: «Non...

Sea Watch - appello del Papa. Salvini insiste 'Porti chiusi - rispondo a italiani non a vescovi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Salvini non molla : "Porti chiusi per i trafficanti" : ... Palermo, Firenze, Milano deve passare le giornate a preoccuparsi dei problemi dell'altra parte del mondo?". "E' arrivato un ministro che ha deciso di far rispettare le regole, i sindaci sono pregati ...

Salvini : «Porti chiusi - sui migranti decido io». Di Maio : «La decisione è del governo intero» : Il ministro dell’Interno alle ong su Twitter: «Fate quello che volete, ma per chi non rispetta le leggi i porti italiani sono e rimarranno chiusi». Braccio di ferro sui ruoli con l’altro vicepremier

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani chiusi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Sea Watch - Papa Francesco si appella a Salvini ma lui : 'Porti chiusi' : Del resto non è la prima volta che il Pontefice dimostra di seguire con interesse i fatti di cronaca, specie per quanto riguarda la questione dei migranti . Già la sera della vigilia di Natale Papa ...

Migranti - Malta : non faremo sbarcare i 49. Salvini : i porti restano chiusi : Un appello a fare sbarcare i Migranti in mare sulle navi Sea Watch e la Sea Eye arriva anche da papa Francesco che si rivolge ai leader europei. No dal premier maltese, Joseph Muscat: «Non...