Migranti - la Ue apre all'Italia sui ricollocamenti. Avramopulos : 'Pronti a discuterne' : 'Il Commissario Avramopulos è disposto ad incontrare il governo italiano per discutere di misure supplementari che possano essere prese per regolare il problema' dei ricollocamenti al livello europeo ...

Migranti - alcuni Paesi pronti a ospitare i Migranti se Malta apre i propri porti : Grande attesa a Bruxelles per il Consiglio dei ministri degli Affari generali Ue : sul tavolo certamente la questione migranti , con le navi delle ong Sea Watch e Sea Eye in emergenza al largo di Malta .

Conte ora apre ancora di più : "In Italia 15 Migranti delle Ong. Anche uomini" : Se Luigi Di Maio ha per primo aperto la porta , ora Conte sembra volerla spalancare. Da Palazzo Chigi, infatti, trapelano queste parole: dei migranti su Sea Watch e Sea Eye, 'noi ne prenderemo 15 su ...

Migranti - Di Maio : “Sì a donne e bambini. Ma se Malta non apre allo sbarco non possiamo accogliere nessuno” : “Chiedo all’Unione Europea di dare l’input a Malta di farli sbarcare in quel Paese”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sabato sera a Pescara. Il ministro ha ricordato che “l’Italia ha dato la disponibilità a ricevere bambini e mamme, in tutto 10 persone delle 49 presenti sulle imbarcazioni. Se Malta non li fa sbarcare – ha rimarcato – noi non possiamo neanche prendere loro”. L'articolo ...