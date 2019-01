Metro Exodus | al via una serie di documentari in tre parti per il making of del gioco

Metro Exodus : Disponibile il primo Episodio del Making Of : Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato la prima parte del Making of di METRO EXODUS – una serie di documentari in tre parti, filmata a Kiev e a Malta presso i due studios di 4A Games, in cui vengono mostrati i tocchi finali apportati a METRO EXODUS. METRO EXODUS: Visita gli studios 4A Games con il Making Of Con interviste a membri chiave del team di 4A Games, filmati di repertorio, foto, primissimi concept e materiali mai visti ...

Nuove immagini ci trasportano nel meraviglioso e letale mondo di Metro Exodus : Mentre la splendida e pregiatissima Artyom Custom Edition è ancora negli occhi di tutti i giocatori e gli appassionati della serie, Metro Exodus torna a far parlare di sé mostrandosi in una serie di imperdibili immagini che ci accompagnano verso l'uscita fissata per il 15 febbraio.Metro Exodus è il terzo capitolo videoludico che si ispira ai romanzi Dmitry Glukhovsky, un titolo che cercherà di avvicinarsi maggiormente a una impostazione più ...

Metro Exodus : Annunciata la ARTYOM CUSTOM EDITION : Deep Silver, 4A Games e l’autore di METRO, Dmitry Glukhovsky, hanno oggi svelato la ARTYOM CUSTOM EDITION di METRO EXODUS. Questa straordinaria edizione realizzata su misura è molto rara e solo 10 copie sono state prodotte; copie non sono disponibili per l’acquisto in nessun negozio. Tutti i dettagli sulla ARTYOM CUSTOM EDITION per METRO EXODUS I fan di METRO di tutto il mondo avranno l’opportunità di ...

Metro Exodus torna a mostrarsi nell'epico trailer dedicato alla storia : Deep Silver e 4A Games hanno oggi svelato lo Story trailer di Metro Exodus, che include nuovi personaggi e nuove location che Artyom e la sua band di Spartans visiteranno mentre attraverseranno la Russia post-apocalittica, dalle ghiacciate strade invernali di Mosca fino alle ardenti sabbie estive del deserto del Caspio.Narrato da Anna, top sniper dello Spartan Order e moglie di Artyom, lo Story trailer esplora l'ostile mondo di Metro Exodus che ...

Metro Exodus includerà la Photo Mode dal giorno del lancio : Deep Silver e 4A Games hanno oggi confermato che Metro Exodus includerà la funzione Photo Mode, disponibile dal giorno d'uscita, il 15 febbraio, per Xbox One, PlayStation 4 e PC."La Photo Mode è stata una delle funzioni più richieste dalla community di Metro," ha affermato Jon Bloch, Executive Producer presso 4A Games. "È una funzione relativamente rara negli sparatutto in prima persona, ma il team è determinato ad includerla e ad offrire ai fan ...

Metro Exodus : i nuovi screenshot mostrano creature e NPC del gioco : Per lenire l'hype dei fan in fervida attesa dell'uscita di Metro Exodus, che sarà disponibile dal 15 febbraio 2019 su PS4, Xbox One e PC, Deep Silver e 4A Games hanno pubblicato oggi una manciata di nuovi screenshot, che si concentrano sui personaggi e sulle creature del gioco.Nelle prime due immagini possiamo ammirare un orso mutato dall'aspetto alquanto minaccioso e una creatura insettoide, dall'aspetto di un ragno mutato, che siamo certi ...

Nuove immagini ci mostrano le ambientazioni di Metro Exodus : Pochi giorni fa 4A Games ha condiviso una serie di immagini per Metro Exodus dedicata ai mostri e ai personaggi secondari, ora il team ha deciso di offrirci un nuovo sguardo al gioco con una nuova carrellata di screenshot.Come segnala DSOGaming, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo set di immagini per Metro Exodus, mostrando alcuni degli ambienti che i giocatori potranno esplorare. Inoltre, potete trovare anche uno screenshot che mostra ...

Metro Exodus : 4A Games torna a mostrarci il gioco in alcune nuove immagini : Negli ultimi tempi 4A Games ha pubblicato alcuni nuovi screenshot dedicati all'atteso Metro Exodus tramite la pagina Facebook ufficiale. Queste immagini mostrano tre personaggi del gioco, così come alcuni dei mostri che i giocatori incontreranno in questo nuovo gioco della famosa serie.Come riporta DSOGaming, i personaggi che vengono mostrati sono: il tecnico Tokarev, lo specialista Alyosha e Yermak, esperto di treni e forza trainante ...

Metro Exodus è già entrato in fase gold : uscirà con una settimana d'anticipo : Attraverso un comunicato stampa diramato questo pomeriggio, Deep Silver e 4A Games hanno annunciato che dopo cinque anni di sviluppo Metro Exodus è finalmente entrato in fase gold qualche giorno prima del previsto, e per questo la data di lancio è stata anticipata di una settimana al 15 febbraio.Per festeggiare la notizia, Deep Silver è felice di svelare la spettacolare Title Sequence di Metro Exodus, creata dallo studio Elastic di Santa Monica ...

