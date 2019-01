Maltrattamenti in asilo a Cassino | fermate due maestre ...

Castelli Romani - botte all'asilo : arrestate 3 maestre per Maltrattamenti/ Ariccia - esplode l'ira delle mamme : botte all'asilo, bambini picchiati in testa e insultati. Ariccia, arrestate tre maestre e una bidella, Salvini: 'Legge per approvare telecamere'.

Maltrattamenti in asilo : Save the Children - inaccettabile il susseguirsi di casi simili ai danni dei bambini. : Indispensabile rendere obbligatorio in tutte le strutture, pubbliche e private, un sistema di tutela e prevenzione " allarmante che in un servizio educativo e di cura così fondamentale come l'asilo si ...

Tre maestre di asilo sono state arrestate per Maltrattamenti sui bambini : Tre maestre e una collaboratrice scolastica sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Velletri e sottoposte agli arresti domiciliari. Le donne tutte di età compresa tra i 55 ed i 65 anni, sono ritenute responsabili di maltrattamenti di minori all'interno di un asilo dell'area dei Castelli Romani, in provincia di Roma. Dalle indagini dei carabinieri eseguite anche attraverso intercettazioni ambientali e ...

Maltrattamenti su bimbi in asilo vicino Roma - arrestate 3 maestre e una collaboratrice scolastica : I piccoli, dai 3 ai 5 anni, venivano strattonati, offesi e a volte colpiti anche alla testa - arrestate dai carabinieri tre maestre e una collaboratrice scolastica ritenute responsabili di ...

Roma - Maltrattamenti su bimbi in un asilo : arrestate tre maestre : Tre maestre e una collaboratrice scolastica sono state arrestate dai carabinieri e poste ai domiciliari perché ritenute responsabili di maltrattamenti su bambini , dai tre ai cinque anni, all'interno ...

"Insulti e colpi alla testa". Arrestate tre maestre per Maltrattamenti su bambini di un asilo nido ai Castelli Romani : Arrestate dai carabinieri tre maestre e una collaboratrice scolastica ritenute responsabili di maltrattamenti su bambini, dai tre ai cinque anni, all'interno di un asilo dell'area dei Castelli Romani, alle porte di Roma. A quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Velletri, attraverso intercettazioni ambientali e riprese video delegate dall'autorità giudiziaria, le quattro avrebbero strattonato i bambini, colpiti alla testa e ...

Bari - Maltrattamenti all’asilo : bimbi picchiati e umiliati dalle maestre : Video girati in classe hanno dimostrato come le maestre picchiassero e umiliassero i bambini. Interrogate, si sono giustificate sostenendo che si trattava di metodi educativi.Continua a leggere

Presunti Maltrattamenti nell'asilo comunale - Russi : "le telecamere sarebbero servite ad evitare forme di violenza" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Milano - asilo-nido : insegnante arrestato per Maltrattamenti su minori : Un maestro di 64 anni dell'asilo-nido Deledda, ubicato nel milanese, è finito agli arresti domiciliari, con l'accusa di maltrattamenti consumati su minori. A denunciare gli atti di violenza subita dagli allievi iscritti all'istituto Deledda di Pero, è stata la madre di una delle piccole vittime, che ha trovato il coraggio di sporgere denuncia ai carabinieri. Il maestro molesto finisce agli arresti domiciliari Lo scorso mese di febbraio 2018, un ...

Maltrattamenti asilo : tre maestre nei guai : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Maltrattamenti asilo: tre ...

Maltrattamenti in un asilo a Milano - arrestato un maestro : Roma, 29 nov., askanews, - A Pero, nell'hinterland milanese, arrestato dai carabinieri per Maltrattamenti un maestro di una scuola dell'infanzia. La misura arriva al termine di un'indagine durata ...

Pero - maestro d'asilo arrestato per Maltrattamenti sui bambini : A Pero, in prvincia di Milano, un maestro d'asilo è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo in cui lavorava. Ad incastrarlo le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso ben 42 casi di maltrattamenti che prevedevano anche calci e schiaffi. Ora l'uomo è stato arrestato ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti su minori per cui dovrà rispondere davanti ad un magistrato. Il maestro sorpreso a maltrattare i ...

Arrestato il maestro di Pero : schiaffi e Maltrattamenti ai bambini dell’asilo : Per accedere all’area riservata e ai contenuti devi essere un utente registrato L'articolo Arrestato il maestro di Pero: schiaffi e maltrattamenti ai bambini dell’asilo proviene da La Ragnatela News.

MAESTRO D'ASILO ARRESTATO A PERO/ Video - Maltrattamenti sui bambini : spinte - urla e pianti - IlSussidiario.net : PERO, MAESTRO D'ASILO ARRESTATO. Ultime notizie, bambini presi a calci in testa e picchiati: è stato inchiodato dalle telecamere