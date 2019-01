Consob | Salvini dice sì a Marcello Minenna Ora la partita si sposta al Colle

huffingtonpost

(Di giovedì 10 gennaio 2019) L'accordo sul nome dialla guida dellaera stato sancito con un faccia a faccia a metà novembre, ma poi la vicenda era caduta nel vuoto. Nelle settimane successive Matteoe Luigi Di Maio avevano dovuto pensare a ben altro, diventando protagonisti del tritacarne della manovra, con tutto il suo corollario di litigi tra i due e interessi di partito da mediare e far rispettare. L'agenda delle priorità corre però veloce e l'esplosione del bubbone Carige ha rimesso la questione in cima alle urgenze dei 5 Stelle. È per questo che il leader grillino ha rilanciato ieri la necessità di procedere subito con la nomina dell'ex assessore al Bilancio della Giunta capitolina guidata da Virginia Raggi: per lanciare, cioè, un messaggio di pulizia-punizione nei confronti dell'Autorità che ha un ruolo nella vigilanza sul ...