Consob | Marcello Minenna pronto No del Colle Di Maio | Non mollo

Di Maio : "E' Marcello Minenna il nome del M5S e della Lega alla presidenza Consob " : Va rinnovato il prima possibile il vertice di Consob, lo dobbiamo fare per l'Italia perché è l'authority che monitora i prodotti finanziari . Ricordiamocelo: sono quelli che avrebbero dovuto ...

Consob - Di Maio : “Marcello Minenna è il nostro nome per la presidenza” : “E’ Marcello Minenna il nome del M5S e della Lega alla presidenza Consob “. A sciogliere pubblicamente la riserva, parlando con l’Adnkronos, è stato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio , confermando che l’accordo con l’alleato di governo sulla presidenza dell’autorità per il controllo delle attività delle società e della Borsa è cosa fatta. La questione della nomina del nuovo ...

Accordo Lega-M5s per Marcello Minenna alla presidenza della Consob. La nomina al vaglio del Quirinale : È Marcello Minenna il nome che sancisce l'Accordo tra Lega e 5 Stelle per la presidenza della Consob. Secondo quanto apprende Huffpost da fonti di governo, l'intesa politica sarebbe stata raggiunta durante una riunione che si è tenuta mercoledì. Manca però - spiegano le stesse fonti - ancora il via libera del Quirinale, che dovrà vagliare la sussistenza dei requisiti di indipendenza del candidato.Il ruolo del ...