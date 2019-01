Ascolti Tv 9 gennaio 2019 | la prima serata sorride a Rai1 In crescita Bonolis e

Ascolti TV | Mercoledì 9 gennaio 2019. L’Amore - il sole e le Altre Stelle 19.7% - Lion 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.7%. La Vita in Diretta (12.3%-13.2%) umiliata da Geo (14.7%) : Purchè Finisca Bene - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il sole e le Altre Stelle ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Lion – La Strada verso casa ha raccolto davanti al video 2.465.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Mercenari 2 ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti TV | Martedì 8 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 22% - Titanic 10.4% : La Compagnia del Cigno - Ario Sgroi e Fotinì Peluso Su Rai1 La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.383.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Titanic ha raccolto davanti al video 2.526.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.417.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Mechanic: Resurrection ha catturato l’attenzione di 2.135.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv mercoledì 9 gennaio : bene il film tv con Vanessa Incontrada su Rai1 : Ancora un successo ieri per la fiction targata Rai Gli Ascolti dei programmi andati in onda in prima serata ieri, mercoledì 9 gennaio 2019. Ancora un successo per Rai1 che con la film-tv L’amore, il sole e le altre stelle ha conquistato il pubblico italiano. Il secondo capitolo della nuova stagione del ciclo Purchè finisca bene […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 9 gennaio: bene il film tv con Vanessa Incontrada su Rai1 proviene da ...

Ascolti Tv 8 gennaio 2019 - serata doc per Raiuno. Vince la Compagnia del Cigno - buona ripartenza per Floris : Ascolti tv 8 gennaio 2019 . Se il pomeriggio tv di Canale 5 è una macchina da guerra, con in campo le due regine del Biscione, Maria De Filippi e Barbara d'Urso, va detto che dal preserale in poi ...

Ascolti tv martedì 8 gennaio - nuovo successo per la fiction con Alessio Boni : Boom di Ascolti ieri per La Compagnia del Cigno Ancora un grande successo di Ascolti per La Compagnia del Cigno. La nuova serie tv targata Rai1 ha infatti vinto per la seconda sera di fila la sfida agli Ascolti. Ieri, martedì 8 gennaio 2019, la fiction con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle ha intrattenuto 5.383.000 spettatori. […] L'articolo Ascolti tv martedì 8 gennaio, nuovo successo per la fiction con Alessio Boni proviene da ...

Ascolti tv martedì 8 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 La compagnia del Cigno, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film Titanic, seconda parte, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 ...

Ottimi gli Ascolti de La Compagnia Del Cigno a quasi 6 milioni - anticipazioni 2ª puntata dell’8 gennaio : Barbara fuori dall’Orchestra : Ha debuttato con un ottimo risultato la nuova serie di Ivan Cotroneo su Rai1: gli ascolti de La Compagnia del Cigno per la prima puntata in onda il 7 gennaio, composta da due episodi, hanno fatto registrare quasi sei milioni di spettatori sull'ammiraglia Rai. Un esordio che promette bene per la serie corale scritta e diretta da Cotroneo con protagonisti Alessio Boni, Anna Valle e sette giovani artisti quasi tutti esordienti: la prima puntata ...

Ascolti TV | Lunedì 7 gennaio 2019. Parte forte La Compagnia del Cigno (24%) - affondato Titanic (11.9%). Exploit Quarta Repubblica con Salvini (6.9%). VID 12.6-14% - Pomeriggio Cinque 16.3-16.2% - Geo 13.6% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 7 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.01 – la prima Parte di Titanic ha raccolto davanti al video 2.574.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Paradise Beach – Dentro l’incubo ha interessato 1.675.000 spettatori pari al 6.4% di share. ...

Ascolti tv lunedì 7 gennaio - La Compagnia del Cigno affonda il Titanic di Canale 5 : La nuova serie con Alessio Boni e Anna Valle ha debuttato ieri su Rai1 Gli Ascolti dei programmi in onda ieri, lunedì 7 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con il debutto della nuova e attesa serie di Ivan Cotroneo: La Compagnia del Cigno. La prima puntata della nuova serie con Alessio Boni, Anna Valle, […] L'articolo Ascolti tv lunedì 7 gennaio, La Compagnia del Cigno affonda il Titanic di Canale 5 proviene da Gossip e Tv.