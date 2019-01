Stretta sul secondary ticketing per i concerti di Jovanotti del Jova Beach Party | arriva

La Stretta sulla residenza è uno dei problemi del decreto sicurezza : Il decreto sicurezza ratifica una prassi che da anni si è imposta in Italia: l’esclusione di alcune categorie di persone dai servizi sociali attraverso l’imposizione di limiti all’iscrizione anagrafica e alla residenza. Leggi

Nuovi dettagli sulla storia di Regina : coStretta a prostituirsi - le dicevano che era vittima di un maleficio - Ultime Notizie Flash : Nuovi dettagli sulla storia di Regina: costretta a prostituirsi, le dicevano che era vittima di un maleficio. Le prime parole dopo qualche mese dalla fine della sua condizione di schiavitù

Decreto sicurezza - la Regione Umbria ricorre alla Consulta contro la Stretta di Salvini sui migranti : Arriva dalla Regione Umbria l'ultima ribellione contro il Decreto sicurezza di Matteo Salvini, con il primo ricorso alla Corte costituzionale. Dopo la rivolta dei sindaci lanciata dal primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, è il turno della presidente dem Catiuscia Marini, che ha fatto votare d

Che Dio ci aiuti - Elena Sofia Ricci e il dramma sul set : 'Morta mia madre - cosa sono stata coStretta a fare' : Grave lutto per Elena Sofia Ricci . L'attrice che interpreta suor Angela nella fiction Che Dio ci aiuti sta per tornare in tv con la quinta stagione ma durante le riprese della serie tv Rai ha dovuto ...

Salvini sulla Stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

Ecotassa : resta - ma soft. Stretta sulle assicurazioni : Ecotassa soft, incentivi e punizioni più severe per chi sgarra sulla RC auto. Nella legge di bilancio vi sono molte novità che riguardano il mondo dell'auto. Vediamole da vicino. veicoli eco - L'Ecotassa di cui si è molto parlato nei giorni scorsi resta, ma dovrebbe interessare soltanto le auto di lusso e i suv, secondo parametri legati ...

Pensioni - Stretta sull’indicizzazione degli assegni sopra i 1.500 euro : Indicizzazione piena solo per le Pensioni fino a tre volte il minimo (1.530 euro al mese), poi decalage simile ma meno forte rispetto all’attuale schema (che sarebbe scaduto a fine anno) per garantire una minore spesa per 200 milioni l’anno prossimo, 600 nel 2020, 900 nel 2021...

Manovra - Iva ridotta sui cracker ai cereali con Stretta sull'autotrasporto : ... i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro , il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nonché i sottosegretari all'Economia Massimo ...

Riviera - nessuna Stretta sulla movida «Le regole ci sono - basta rispettarle» : Discoteche frequentate da centinaia di giovani, eventi a cielo aperto nelle piazze in grado di richiamare migliaia di turisti dalla Regione e non solo. La Riviera è la patria della movida e del ...

Stretta sulle slot in Valle d'Aosta : ANSA, - AOSTA, 11 DIC - Una Stretta sulla diffusione del gioco d'azzardo e in particolare delle slot nei locali è stata decisa all'unanimità dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. La precedente ...

Il prefetto Basilone : 'Stop allo spray in discoteca : Stretta sulle finte associazioni' : 'Se ne inventano una più del diavolo pur di aggirare le regole. E il rischio è che poi finisca male, come ad Ancona. Per questo dobbiamo rafforzare i controlli subito, anche a Roma, in vista di ...

L'evasione Iva sulle gomme continua Dal 2021 Stretta sulle vendite online : ... in un primo momento si è ampliato l'ambito in cui opera la solidarietà nel pagamento dell'Iva ex articolo 60-bis del Dpr 633/1972 , Dm Economia del 31 ottobre 2012, . Sicché, laddove è accertato l'...

Guasto tecnico sul volo Figuraccia per la Merkel coStretta all'autostop : Con la politica dell'austerità a tutti i costi, insomma, la Germania si è data per una volta la zappa sui piedi da sola.

USA : Trump chiede ripristino la Stretta sul diritto di asilo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve